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Borsa İstanbul’da gong Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Fonu için çaldı

05.03.2024 11:37
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Sabancı Topluluğu’nun borsadaki tüm şirketlerine yatırım fırsatı sunan Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Fonu için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, "Fon, borsada işlem gören 12 şirkete yatırım yapıyor. Herhangi bir alt sınır olmaksızın yatırım yapma imkanı veriyor." dedi.

Borsa İstanbul’da gong Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Fonu için çaldı

Sabancı Topluluğu’nun borsadaki tüm şirketlerine yatırım fırsatı sunan Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Fonu, Borsa İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen gong töreni ile yatırımcılarla buluştu. Törene, Borsa İstanbul A.Ş Korkmaz Ergun, Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı ve şirket çalışanları katıldı.

Fon, bankacılık ve finansal hizmetlerden enerjiye, sanayiden dijitale, Sabancı Topluluğu şirketlerine tek bir işlemle ve alt limit olmadan yatırım fırsatı sunuyor.

“DÜNYA STANDARTLARINDA YENİ NESİL ÜRÜN VE HİZMETLER SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Gong töreninde konuşan Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, her zaman tasarruf sahiplerinin yatırım hedeflerine ulaşmalarına destek olmayı amaçladığını ve bu doğrultuda geliştirdiği ürünlerle geleceğin yatırım dünyasının şekillenmesine önemli katkılar sağladıklarını söyledi.

Ersarı, “500 milyar lira eşiğini aşan varlık büyüklüğü ile özel sektörde Türkiye’nin lider portföy yönetim şirketi ve dünyanın en büyük 500 portföy yönetim şirketinden biri olarak, çeyrek asra yaklaşan deneyimimizle, ülkemizde yatırım alanındaki güçlü dönüşümün öncülüğünü sürdürme hedefiyle ilerliyoruz." dedi.

Ersarı şu ifadeleri kullandı:

Gücümüzü ve enerjimizi, ülkemizin ve sermaye piyasalarımızın geleceğine inanmaktan ve yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirme heyecanımızdan alıyoruz. Kalite ve ürün liderliği hedefi ile toplumumuza daha büyük bir katkı sağlayabilmek için çok katmanlı bir stratejiyle, geleceğin yatırım dünyasının şekillenmesine öncülük eden yenilikçi hizmetler tasarlıyoruz. Bu çerçevede; yatırımcılarımızın tasarruflarına değer katma konusundaki odağımızı ve kararlılığımızı gösteren Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Fonu’muzu yatırımcılarla buluşturuyoruz”

"YENİ HİZMET MODELİ SUNACAĞIZ"

Yakın zamanda yeni hizmet modeli sunacaklarını duyuran Ersarı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fon, borsada işlem gören 12 şirkete yatırım yapıyor. Herhangi bir alt sınır olmaksızın yatırım yapma imkanı veriyor. Aynı zamanda Sabancı Topluluğu’nun benimsediği ‘dünyanın sabancısı’ vizyonuna uygun olarak birçok farklı ülkede yaptığı yatırımlarla kurduğu global ortaklıklarla sunduğu değere ortak olma fırsatı veriyor. Fonun sunduğu güçlü değer önermesiyle kısa bir süre içerisinde on binlerce yatırımcıya ulaşmasını bekliyorum. Sunduğun ürün gamını önümüzdeki dönemde çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Dünyayı yakından takip etmeye ve trendleri yatırımcılara sunmaya devam edeceğiz. Hatta önümüzdeki günlerde yatırım yönetimi hizmetini daha geniş kitlelere ulaştırmamız sağlayan yeni hizmet modelimi duyuracağız.

"Fon ile yatırımcılarımız sadece bir fona değil; 100 yıla yakın tecrübeye, her biri kendi sektörünün en önemli oyuncularından olan Sabancı şirketlerine ve dünya genelinde; 14 ülkedeki yatırımlarıyla ürün ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran bu değere yatırım yapmış olacaklar. Bu açıdan, Türkiye ile dünyayı birleştiren ve toplumumuzun gönlünde her zaman çok farklı ve çok özel bir yeri olduğunu bildiğimiz Sabancı Topluluğu’na yatırım yapmayı sağlayan bu fonumuza, büyük bir ilgi olacağına eminiz.

Tasarruf sahiplerini Sabancı Topluluğu’nun yarattığı değerin paydaşı kılacak olan bu fonun, sermaye piyasalarına da yepyeni bir soluk getireceğine yürekten inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de tasarruf sahiplerinin ihtiyaç ve beklentilerini doğru tespit eden, yatırımcısını anlayan, küresel anlamda yenilikleri takip eden ve sektöründe her zaman öncü portföy yönetim şirketi olmaya devam edeceğiz. Ak Portföy ailesi olarak bizler için büyük bir gurur vesilesi olan bu özel günde, Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Fonu’nun ülkemize, sermaye piyasalarımıza ve yatırımcılara hayırlı olmasını diliyorum.”

(DHA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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