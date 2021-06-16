Borsa İstanbul’da ‘Gong’ Boğaziçi Beton için çaldı

Boğaziçi Beton’un Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürütülen halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul’da Gong Töreni gerçekleşti. Kurum, 3 Haziran 2021 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da, BOBET.E kodu ile işlem görmeye başlamıştı. HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 399 MİLYON TL Geçtiğimiz günlerde talep toplama dönemini başarıyla tamamlayan Boğaziçi Beton’un, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzında 114 milyon TL nominal değerli payların satışı yapılmış, halka arz büyüklüğü 399 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Boğaziçi Beton’un, halka arzı 42 bin 380 gerçek ve tüzel kişinin katılımıyla gerçekleşmişti. Halka arz edilen payların yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30’u yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılmıştı. 16 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen Gong Töreni; Borsa İstanbul, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Boğaziçi Beton yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti. 2021'DE 20 ŞİRKET HALKA ARZ OLDU Gong Töreninde konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Halka arzlar açısından verimli bir yıl geçiriyoruz. Çok farklı sektörlerden şirketlerimiz halka arz oluyor. Yatırımcılar şirketlerin geleceklerinde yer alma isteklerini şirketlere ortak olarak gösteriyorlar. Bugün de Boğaziçi Beton’un borsamızda işlem görmeye başlaması vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Gururla söyleyebilirim ki borsamız dünyanın en likit borsalarından bir tanesi ve yatırımcıların borsamıza ilgisi de artarak devam ediyor. Bu sene 20 şirket borsamızda işlem görmeye başladı.

Otomotiv şirketlerinden ilk çeyrekte 3,3 milyar lira kar Bu halka arzlarla şirketlerimiz 11 milyar TL kaynak sağladı. Bu rakam 2020 yılında 1,1 milyar TL, 2019 yılında 263 milyon TL ve 2018 yılında ise 5,4 milyar TL idi. Bugüne kadar gerçekleşen 20 halka arzın, yıl sonuna kadar daha da artmasını bekliyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki, halka arzların hazırlık sürecinde, çok ciddi bir emek var. Hem şirketin, hem aracı kurumun hem de diğer tüm paydaşların özverili gayretleri var. Borsa ve SPK olarak biz de bu özverili gayretleri destekliyor, her aşamada yardımcı olmaya çalışıyor ve gerekli hassasiyetleri gösteriyoruz. Boğaziçi Beton da ciddi bir emek harcayarak başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. Bu halka arzda emeği geçen şirketin yönetici ve çalışanlarını kutluyorum. Ayrıca Vakıf Yatırım’a, Borsa ve SPK uzmanlarına teşekkür ediyorum. Sermaye piyasalarımız için hayırlı olsun” dedi. BOĞAZİÇİ BETON'DAN YATIRIM AÇIKLAMASI Törende konuşma yapan Boğaziçi Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin, “Uzun yıllar inşaat sektöründe yer almanın vermiş olduğu tecrübe ile 2003 yılında kurduğumuz Boğaziçi Beton, o günden bugüne pek çok önemli adımı geride bıraktı. Kurumumuzun gelişimine yönelik attığımız her adımı, tüm yatırımlarımızı büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Bugün burada toplanma sebebimiz ise bu titiz ve sağlam atılmış adımların anlamlı bir sonucu olan halka arzımız. Ülkemiz deprem kuşağında. Bizler Boğaziçi Beton ailesi olarak güvenli ve sürdürülebilir bir kentleşmenin geleceği için çalışıyoruz. Bu hedefimize, halka arzımızla aramıza katılan yatırımcılarımızdan aldığımız destekle daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz” dedi.

SPK, Selva Gıda'nın halka arzına onay verdi Süreci başarı ile tamamlamış olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Zengin, “Tüm bu süreçte Boğaziçi Beton’a inanarak ve güvenerek yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemizin geleceğini sağlam yapılarla inşa edecek çok büyük bir aileye kavuştuk. Biz de bu güveni daha ileriye taşıyacağız. Başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, başta Boğaziçi Beton ekibimize, konsorsiyum liderimiz Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye ve konsorsiyum üyelerine, hukuk danışmanımız LBF Partners’a ve iletişim danışmanımız TimePR’a teşekkür ediyorum” dedi. GÜÇLÜ EKONOMİ İÇİN DAHA GÜÇLÜ BİR BOĞAZİÇİ BETON Konuşmasında kurumun ekonomi için oluşturduğu değere değinen Zengin: “Üretim ve satış faaliyetlerimizi İstanbul’da 21 farklı lokasyonda, 30 hazır beton tesisi ile sürdürüyoruz. Ana faaliyet konumuz olan hazır beton üretimi ve satışı ile birlikte, betonun hem kalitesini hem maliyetini etkileyen agregayı da kendi bünyemizde üretiyoruz. Bu kapsamda yıllık 6 milyon ton agrega üretim kapasitesine sahip iki Taş Kırma tesisi ile İstanbul Avrupa yakasının en yüksek kapasiteli Agrega Maden Ocaklarından bir tanesinin işletmecisiyiz. Sürekli gelişen ve kendini yenileyen, çevre duyarlılığı olan bir marka olarak, birçok büyük projenin vazgeçilmez çözüm ortağı olmanın yanı sıra pek çok mega projeye de imza attık” şeklinde konuştu.