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Otomotiv şirketlerinden ilk çeyrekte 3,3 milyar lira kar

16.06.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketlerinin net karı, yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 183,2 artarak 3 milyar 316 milyon liraya ulaştı.

Otomotiv şirketlerinden ilk çeyrekte 3,3 milyar lira kar

Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketlerinin net karı, yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 183,2 artarak 3 milyar 316 milyon liraya ulaştı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2021'in ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklayan 8 şirketin 7'si söz konusu dönemi karla, 1'i ise zararla kapattı. Söz konusu şirketlerin toplam net karı, bir önceki yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 183,2 artarak 3 milyar 316 milyon liraya yükseldi. İlk çeyrekte otomotiv satışları yüzde 73,1, aktifleri yüzde 46,5 ve öz kaynakları yüzde 29 arttı.

Söz konusu dönemde Otokar'ın karını yüzde 381,7 artırarak 22,3 milyon liradan 107,4 milyon liraya çıkarması dikkati çekti. Karını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 189,1 artıran Ford Otosan, 1 milyar 819,4 milyon lirayla en yüksek kar açıklayan otomotiv şirketi oldu. Bu dönemde en yüksek ikinci karı 616,7 milyon lira ile Tofaş Otomobil Fabrikası elde ederken, onu 406,5 milyon lira karla Doğuş Otomotiv takip etti.

Türk Traktör bu yılın ilk çeyreğinde karını yüzde 314,6 artırarak bu alanda en iyi ikinci performansı sergilerken, söz konusu dönemde geçen yılın aynı döneminde zarar eden Tümosan Motor ve Traktör ile Anadolu Isuzu sırasıyla 27,2 milyon lira ve 7,6 milyon lira kar açıkladı.

2020'nin ilk çeyreğinde 8,4 milyon lira zarar eden Karsan'ın zararı 2021'in birinci çeyreğinde 16,8 milyon liraya çıktı.

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TOPLAM SATIŞLAR YÜZDE 73 ARTTI

Borsada işlem gören 8 şirketin 7'si 2021'in ilk çeyreğinde satışlarını artırırken, söz konusu kalemdeki toplam artış yüzde 73,1 seviyesinde gerçekleşti.

Satışlarını en çok artıran şirket yüzde 141,3 ile Tümosan Motor ve Traktör olurken, en çok satışı 16 milyar 254 milyon lirayla Ford Otosan gerçekleştirdi. Ford Otosan'ın satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,5 artış gösterdi.

Tofaş Otomobil Fabrikası 6 milyar 447 milyon liralık satışla bu alanda ikinciliği elde ederken, onu 6 milyar 195 milyon lira ile Doğuş Otomotiv oldu.

Karsan ise söz konusu dönemde satışları azalan tek şirket olurken, Karsan'ın satışları ilk çeyrekte yüzde 29,9 azalışla 267,8 milyon liradan 187,7 milyon liraya indi.

OTOMOTİV ŞİRKETLERİNİN TAMAMI AKTİFLERİNİ VE ÖZ KAYNAKLARINI ARTIRDI

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin tamamı aktiflerini ve öz kaynaklarını artırırken, geçen yılın ilk çeyreğine göre aktif ve öz kaynak toplamları sırasıyla yüzde 46,5 ve yüzde 29 yükseldi.

Söz konusu 8 şirketin aktif toplamı 46 milyar 598 milyon liradan 68 milyar 274 milyon liraya, öz kaynak toplamı ise 11 milyar 910 milyon liradan 15 milyar 364 milyon liraya çıktı.

Doğuş Otomotiv, aktiflerini yüzde 71,2, öz kaynaklarını yüzde 53,1 artırarak bu bilanço kalemlerinde en iyi performansı gösteren şirket oldu.

Doğuş Otomotiv'i yüzde 59,3 aktif ve yüzde 50,6 öz kaynak artışıyla Ford Otosan izlerken, şirket ayrıca 26 milyar 446 milyon liralık aktif ve 6 milyar 48 milyon lira ile en çok öz kaynağa sahip şirket konumunu sürdürdü.

Öz kaynaklarını en az artıran şirket yüzde 6,2 ile Anadolu Isuzu, öz kaynak değişimi en az olan şirket ise yüzde 1,5 artışla Tofaş Otomobil Fabrikası oldu.

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TÜMOSAN, BORSADA EN ÇOK KAZANDIRAN OLDU

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin 7'sinin hisse fiyatı yılın ilk çeyreğinde artarken, en yüksek getiriyi yüzde 74,1'lik getiriyle Tümosan Motor ve Traktör sağladı.

Söz konusu dönemde Tümosan Motor ve Traktör'ü yüzde 58,3'lük kazançla Ford Otosan takip etti.

Doğuş Otomotiv yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına kaybettiren tek otomotiv hissesi olurken, şirketin hisse fiyatı yüzde 1,1 azalışla 27,32 liradan 27,02 liraya indi.

Öte yandan, ilk çeyrekte Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,8 değer kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
enayiler sağolsun
tabiii tabii piyasanın canına okudular 75 000 tly satılan araç şuan 220 000 tl yetkililer seyrediyor neden acaba kimsede nedenini sormuyor biraz düşünmek lazım altta kalanın canı çıksın
siz bu kadar kaar nasıl nereden yaptınız hiç bir yetkili soruşturma açıpta nedenini sormuyor yetkililer uyuyor 75000 tl lik en alt versiyonlu araç 220 000 olmuş yüzde 300 yazık zenğin daha zenğin alta kalanın canı çıksın

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