Otomotiv şirketlerinden ilk çeyrekte 3,3 milyar lira kar

Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketlerinin net karı, yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 183,2 artarak 3 milyar 316 milyon liraya ulaştı. AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2021'in ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklayan 8 şirketin 7'si söz konusu dönemi karla, 1'i ise zararla kapattı. Söz konusu şirketlerin toplam net karı, bir önceki yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 183,2 artarak 3 milyar 316 milyon liraya yükseldi. İlk çeyrekte otomotiv satışları yüzde 73,1, aktifleri yüzde 46,5 ve öz kaynakları yüzde 29 arttı. Söz konusu dönemde Otokar'ın karını yüzde 381,7 artırarak 22,3 milyon liradan 107,4 milyon liraya çıkarması dikkati çekti. Karını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 189,1 artıran Ford Otosan, 1 milyar 819,4 milyon lirayla en yüksek kar açıklayan otomotiv şirketi oldu. Bu dönemde en yüksek ikinci karı 616,7 milyon lira ile Tofaş Otomobil Fabrikası elde ederken, onu 406,5 milyon lira karla Doğuş Otomotiv takip etti.

Türk Traktör bu yılın ilk çeyreğinde karını yüzde 314,6 artırarak bu alanda en iyi ikinci performansı sergilerken, söz konusu dönemde geçen yılın aynı döneminde zarar eden Tümosan Motor ve Traktör ile Anadolu Isuzu sırasıyla 27,2 milyon lira ve 7,6 milyon lira kar açıkladı. 2020'nin ilk çeyreğinde 8,4 milyon lira zarar eden Karsan'ın zararı 2021'in birinci çeyreğinde 16,8 milyon liraya çıktı. General Motors elektrikli otomobil yatırımlarını artıracak TOPLAM SATIŞLAR YÜZDE 73 ARTTI Borsada işlem gören 8 şirketin 7'si 2021'in ilk çeyreğinde satışlarını artırırken, söz konusu kalemdeki toplam artış yüzde 73,1 seviyesinde gerçekleşti. Satışlarını en çok artıran şirket yüzde 141,3 ile Tümosan Motor ve Traktör olurken, en çok satışı 16 milyar 254 milyon lirayla Ford Otosan gerçekleştirdi. Ford Otosan'ın satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,5 artış gösterdi. Tofaş Otomobil Fabrikası 6 milyar 447 milyon liralık satışla bu alanda ikinciliği elde ederken, onu 6 milyar 195 milyon lira ile Doğuş Otomotiv oldu. Karsan ise söz konusu dönemde satışları azalan tek şirket olurken, Karsan'ın satışları ilk çeyrekte yüzde 29,9 azalışla 267,8 milyon liradan 187,7 milyon liraya indi.