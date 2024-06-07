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Borsa İstanbul'da gong bu kez Horoz Lojistik için çaldı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.06.2024 14:05
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Borsa İstanbul'da bir şirket daha halka arz oldu. Bu kez Horoz Lojistik için gong töreni düzenlendi. Talep toplama sürecinde 1,71 milyon bireysel başvuru yapıldı. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Horoz Lojistik, çeşitlendirdiği iş kolları ile büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Borsamızda işlem görmeye başlayarak bugün önemli bir adım atmıştır" dedi.

Borsa İstanbul'da gong bu kez Horoz Lojistik için çaldı

Horoz Lojistik, bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Talep toplama sürecinde 1,71 milyon bireysel başvuruyla yoğun ilgi gören halka arz, 3,24 kat ve 3,7 milyar lira büyüklüğünde talep ile tamamlandı. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun,"Horoz Lojistik, çeşitlendirdiği iş kolları ile büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Borsamızda işlem görmeye başlayarak bugün önemli bir adım atmıştır. Bu adımla, bir yandan büyümesinin finansmanını sağlarken, diğer yandan kurumsallaşmasını daha sağlıklı bir şekilde sürdürecektir." diye konuştu.

GONG TÖRENİ DÜZENLENDİ

Horoz Lojistik için yapılan gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Horoz Lojistik Onursal Başkanı Nurettin Horoz, Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Özkocacık, Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz, Horoz Lojistik Mali İşler Grup Başkanı Murat Kaplan, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, QNB Finansinvest Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Esen Pamir Karagöz ve QNB Finansinvest Genel Müdür Yardımcısı İpek Hekimoğlu katıldı.

Ergun, törende, Horoz Lojistik'in uzun yıllara dayanan tecrübesi ile Türkiye'nin ilk yerli lojistik kuruluşlarından biri olarak başarılı bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Ergun, "Bu halka arz sürecinde gayret gösteren şirket çalışanlarına, aracı kuruma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Horoz Lojistik'e borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

Taner Horoz da müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ve Türkiye'nin öncü lojistik şirketlerinden biri olma hedefiyle 80 yılı aşkın süredir faaliyetlerini yürüttüklerini dile getirdi.

Horoz, "Türkiye'nin köklü lojistik şirketlerinden biri olarak bugün ülkemizin ve dünyanın sayılı lojistik firmaları arasında yerimizi almanın gururunu yaşıyoruz. Bugün geldiğimiz bu nokta, bu uzun soluklu yolculukta birlikte yürüdüğümüz herkesin başarısıdır. Artık yaklaşık 1 milyon 700 bin ortağımızla birlikte daha güçlüyüz. Bu vesileyle, halka arz sürecimize dahil olan 1,69 milyon yeni ortağımıza hayırlı olsun diyor, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

"HEDEF; TEKNOLOJİK YENİLİKLER VE ÇEVRE DOSTU LOJİSTİK ÇÖZÜMLER"

Talep toplama sürecinde yoğun talep gördüklerine dikkati çeken Horoz, "Başarıyla tamamladığımız halka arz sürecinin, Horoz Lojistik'in büyüme stratejileri ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırma yolunda önemli bir kilometre taşı olduğuna inanıyorum. Yeni ortaklarımızın desteğiyle, daha güçlü, yenilikçi ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğiz." diye konuştu. Horoz, şirketlerinin geleceğe yönelik planları arasında, teknolojik yenilikler, çevre dostu lojistik çözümler ve yurt dışı pazarlara açılmanın yer aldığını aktardı.

HALKA ARZA 1.7 MİLYON ÜZERİNDE YATIRIMCI KATILDI

QNB Finansinvest Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Esen Pamir Karagöz ise şunları kaydetti:

"42 konsorsiyum üyesi aracı kurum ile birlikte gerçekleştirdiğimiz halka arza 1,7 milyonun üzerinde yatırımcı katılmış olup, yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisatının 2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisatın ise 6,96 katı talep gelmiştir. Halka arz, 3,24 kat ve 3,7 milyar lira büyüklüğünde talep ile tamamlanmıştır. Horoz Lojistik halka arzında, ek satış ile birlikte 24,6 milyon adet pay halka arz edilmiş, halka arz büyüklüğü 1 milyar 353 milyon lira olarak gerçekleşmiş ve yüzde 27,19 halka açıklık oranına ulaşmıştır. Horoz Lojistik'in bu süreçten sonra yatırımcılarından aldığı destekle, yürüteceği projelerde başarılarına devam edeceğine olan inancımız tam. Başarılı şirketlerin halka arzlarına liderlik etmeye ve yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz."


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