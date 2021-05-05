Borsa İstanbul'da ilk defa halka arz edilecek şirketlere vergi indirimi!

Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) edinilen bilgiye göre, geçen yıl yayımlanan 7256 sayılı Kanun'da hüküm altına alınan söz konusu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin kurum tarafından hazırlanan tebliğ taslağı, ilgili kuruluşlardan gelen görüşler dikkate alınarak güncellendi.

Yakında yayınlanması öngörülen tebliğ taslağına göre, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli uygulanacak.

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ise indirimli uygulamadan yararlanamayacak.

Söz konusu indirimli oran uygulamasından faydalanılabilmesi için, payların Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda 17 Kasım 2020'den sonra ilk defa halka arz ediliyor olması ve en az yüzde 20 halka arzın gerçekleştirilmesi gerekecek.