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  4. Son Dakika! Bakan açıkladı: SED ödemeleri Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatıyor!

Son Dakika! Bakan açıkladı: SED ödemeleri Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatıyor!

05.05.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Derya Bakanı Yanık, SED ödemelerinin Ramazan Bayramı’ndan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin Ramazan Bayramı’ndan önce ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Bakan Yanık açıklamayı Twitter'dan duyurdu:

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK (SED) HİZMETİ NEDİR?

SED ödemeleri diğer sosya yardımlardan farklı olarak hak sahibi kişilere maaş bağlanması anlamına gelmez. SED yardımı çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürüdükte zorluk yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. Ailelerin ekonomik koşullarını iyileştirme ve değiştirme sürecinde çocukların bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre SED yardımları yapılır. SED yardımı kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK (SED) BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında ailelerin yerine getirmesi gereken koşullar belirlenmiştir. Maddi zorluk yaşayanlar SED yardımı şartlarını araştırmaya başladı. SED yardımından yararlanabilmek için şartlar;

  • Sosyal hizmetler kuruluşunda hayatını devam ettiren çocukların haklarında bakım tedbiri kararı verilmesi durumunda ailesi ya da yakınları yanına verilebilecek olması,
  • Yoksulluk seviyesinde maddi zorluklar sebebiyle korunmaya muhtaç durumuna düşebilecek çocukların haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilmesi,
  • Bakım tedbiri kararı verilen ancak yaş sınırı tamamlayan sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden gençlerin bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşebilmesi,
  • Olağanüstü bir felaket, doğal afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisini ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılanmaması durumda,
  • Hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlar nedeniyle sorumluluğu altındaki çocuklara bakılamaması gereklidir.
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SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ (SED) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

‘SED başvurusu nasıl yapılır’ sorusunun cevabı şahsen ve online olmak üzere iki çeşit yapılır. SED başvurusu İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri ve e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilir. İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri’nden şahsen, e-devlet kapısından ise online olarak tamamlanır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan ‘Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu’ sayfası aracılığıyla yapılır.

E-DEVLET SED BAŞVURUSU

SED başvurusu sırasında dilekçe, T.C kimlik numarası beyanı, gerekli olması halinde sağlık raporu ve öğrenci belgesi gereklidir.

SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
2001de türkiyede sosyal hizmetlerden yardım alan insan sayısı,BİR MİLYON DOKUZ YÜZ YİRMİ KİŞİ.2020de türkiyede sosyal hizmetlerden yardım alan insan sayısı,YİRMİ BEŞ MİLYON KİŞİ..yani nüfüsümuzun yüzde OTUZ BEŞİ.Fakir sayımız nüfusun yüzde ELLİ sine ulaşmış. .bu sayıdan utanan yoksa korkun.fakire 1100 tl zengine trilyonlarına af. ve trilyonlar veriliyor.20 yılın en beceriksiz hükümeti.nüfusun yüzde yüzü serbestken kırılamayan ihracat rekoru.herkes evlerdeyken kırılıyor.bende inandım.
hiç vijdan yok cengizinim af etiginiz vergileri kadar millete dagitsaniz yete el insaf yeter yaw

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