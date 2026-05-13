Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu! İki isime gözaltı kararı

Manipülasyonlara yönelik soruşturmalar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, BIST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (AVOD) hissesinde yapılan manipülatif eylemler sebebi ile İzmir ve İstanbul'da operasyon düzenlendi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak isimli şüphelilerin, piyasa dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından haklarında gözaltı karar verildi.

Suç delillerinin tespiti hususunda şüphelilere ait adreslerde arama, el koyma adli işlemleri devam ediyor.