Borsa İstanbul'da son dakika! 9 Eylül 2025 sabahına BIST 100 Endeksi yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da son dakika gelişmesi... Dünü düşüşle kapatan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne artışla başladı. Piyasalardaki gelişmeler merakla takip ediliyor.

Borsa İstanbul'da son dakika! 9 Eylül 2025 sabahına BIST 100 Endeksi yükselişle başladı

İstanbul'da Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9 Eylül 2025 sabahına yüzde 0,11 artışla 10.461,21 puandan başladı.

DÜŞÜŞLE KAPATMIŞTI

Dün, BIST 100 endeksi satış ağırlıklı bir seyir izledi. Günü yüzde 2,61 değer kaybederek 10.449,36 puandan tamamladı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ YÜKSELİŞTE

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre artış gösterdi. Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi ise yüzde 0,35 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, yüzde 1,20 ile turizm oldu. En çok kaybettiren ise yüzde 8,50 ile finansal kiralama faktoring gerçekleşti.

KÜRESEL PİYASALARDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olacağını belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puan direnç olarak, 10.400 ve 10.300 seviyeleri ise destek konumunda.

Borsa İstanbul
