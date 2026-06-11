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Brent petrolün varili Trump'ın İran'la anlaşma mesajlarıyla 90 doların altına geriledi

ABD ile İran arasında yeniden başlayan çatışmalarla yükseliş eğilimine giren brent petrolün varili ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşma sürecinin ilerlediğine yönelik açıklamaların etkisiyle 90 doların altına geriledi.

Brent petrolün varili Trump'ın İran'la anlaşma mesajlarıyla 90 doların altına geriledi

Dün 95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,10 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 20.57 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,4 azalarak 89,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,13 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varili Trump ın İran la anlaşma mesajlarıyla 90 doların altına geriledi 1

BRENT PETROL FİYATINA TRUMP ETKİSİ

Brent petrolün varili Trump'ın İran ile anlaşmanın "onaylanma" aşamasına geldiğini açıklaması ve bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini duyurmasının ardından 90 doların altına geriledi.

Trump ayrıca aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölge ülkelerinin katılımıyla İran ile anlaşmaya son şeklinin verilmekte olduğunu ve imza töreninin tarihini yakında açıklayacaklarını bildirdi.

Brent petrolün varili Trump ın İran la anlaşma mesajlarıyla 90 doların altına geriledi 2

PİYASALAR ANINDA TEPKİ VERDİ

Piyasalarda, İran ile anlaşmaya varılması halinde Orta Doğu kaynaklı arz risklerinin azalabileceği ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarına ilişkin endişelerin hafifleyebileceği beklentileri fiyatları aşağı çekti.

Bunun yanı sıra, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen üretici enflasyonu verileri de fiyatlardaki düşüşte etkili oldu.

Brent petrolün varili Trump ın İran la anlaşma mesajlarıyla 90 doların altına geriledi 3

ABD'DE ÜFE 2022 SONRASI EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 6,5 artarak piyasa beklentilerini aştı. Böylece üretici enflasyonu Kasım 2022'den bu yana en yüksek yıllık seviyesine ulaştı.

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin ötelenebileceğine işaret ederken, yüksek faizlerin ekonomik aktivite ve petrol talebi üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendirmelerini güçlendirerek petrol fiyatlarını baskıladı.

11 Haziran 2026
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Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Donald Trump Petrol petrol fiyatları Brent petrol abd
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