Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! Tarihin en yüksek seviyesi

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Borsa İstanbul'da bist 100 endeksi, güne yüzde 0,55 yükselişle 11.195,98 puandan başladı. Borsa İstanbul'da önemli bir gelişme yaşandı. İşte hisse senedi olanlar için 21 Ağustos 2025 Perşembe borsa son durum...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tarihinin en yüksek seviyesi olan 11.263,83 puanı gördü. (AA)

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.