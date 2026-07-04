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Borsa İstanbul haftayı nasıl kapattı? (4 Temmuz Cumartesi)

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 4 Temmuz 2026'da günlük düşüşler kaydetti. BIST 30 endeksi 16.740,68 puana gerilerken, BIST 50 12.969,85 puanda işlem gördü. BIST 100 endeksi ise 14.417,91 puana düştü. Global belirsizlikler ve yerel ekonomik faktörler, yatırımcıların dikkatli olmalarını zorunlu kılıyor. Piyasalardaki bu olumsuz gelişmeler, yatırımcı stratejilerinin gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Borsa İstanbul haftayı nasıl kapattı? (4 Temmuz Cumartesi)

BIST 30
4 Temmuz 2026'da BIST 30 endeksi 16.740,68 puan seviyesindeydi. Günlük değişim oranı -0,31 olarak kaydedildi. Bu düşüş, yatırımcılar için önemli bir sinyal oluşturuyor. Düşüş eğilimi, global piyasalardaki belirsizliklerden ve yerel ekonomik faktörlerden etkileniyor. Yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiği açık bir durumdur.

BIST 50
BIST 50 endeksi 4 Temmuz 2026'da 12.969,85 puan seviyesinde işlem görmekteydi. Günlük değişim oranı -0,19 olarak belirlendi. Bu rakam, piyasa şartlarının son dönemdeki istikrarsızlığını gösteriyor. Yatırımcılar, endeksin küçük düşüşünü analiz ediyor. Özellikle sektörel bazda piyasa eğilimlerini yakından takip etmek önemlidir.

BIST 100
4 Temmuz 2026 itibarıyla BIST 100 endeksi 14.417,91 puan ile işlem görmekteydi. Günlük değişim oranı -0,26 olarak kaydedildi. BIST 100, geniş bir borsa endeksi olarak piyasalara karşı duyarlılığını sürdürüyor. Mevcut düşüş, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine neden olabilir. Piyasalardaki gelişmeler yakından izlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Borsa İstanbul haftayı nasıl kapattı? (4 Temmuz Cumartesi) 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
319
16.734.740.787,00
% 5.72
18:10
ASELS
399.5
16.698.882.461,00
% 3.83
18:10
THYAO
334
14.651.258.292,25
% 0.23
18:10
AKBNK
73.75
14.439.897.436,85
% -5.39
18:10
YKBNK
38.02
10.700.644.039,92
% -6.12
18:10
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