Borsa İstanbul haftayı nasıl kapattı? (4 Temmuz Cumartesi)

BIST 30

4 Temmuz 2026'da BIST 30 endeksi 16.740,68 puan seviyesindeydi. Günlük değişim oranı -0,31 olarak kaydedildi. Bu düşüş, yatırımcılar için önemli bir sinyal oluşturuyor. Düşüş eğilimi, global piyasalardaki belirsizliklerden ve yerel ekonomik faktörlerden etkileniyor. Yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiği açık bir durumdur.

BIST 50

BIST 50 endeksi 4 Temmuz 2026'da 12.969,85 puan seviyesinde işlem görmekteydi. Günlük değişim oranı -0,19 olarak belirlendi. Bu rakam, piyasa şartlarının son dönemdeki istikrarsızlığını gösteriyor. Yatırımcılar, endeksin küçük düşüşünü analiz ediyor. Özellikle sektörel bazda piyasa eğilimlerini yakından takip etmek önemlidir.

BIST 100

4 Temmuz 2026 itibarıyla BIST 100 endeksi 14.417,91 puan ile işlem görmekteydi. Günlük değişim oranı -0,26 olarak kaydedildi. BIST 100, geniş bir borsa endeksi olarak piyasalara karşı duyarlılığını sürdürüyor. Mevcut düşüş, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine neden olabilir. Piyasalardaki gelişmeler yakından izlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.