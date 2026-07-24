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İslam Memiş'ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdi

Altın piyasasında belirsizlik sürerken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Uzman isim, kısa vadeli dalgalanmaya işaret ederken yılın son çeyreğinde fiyatların yeniden yükselişe geçebileceğini söyledi.

İslam Memiş'ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdi
Aleyna Türkmen

Altın piyasasında gözler ABD-İran gerilimi, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve gelecek hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrilmiş durumda. Piyasalardaki bu gelişmeler yatırımcıların yön arayışını sürdürmesine neden olurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

A Haber canlı yayınında konuşan Memiş, altın fiyatlarında kısa vadede dalgalı görünümün devam edebileceğini ifade etti. Buna karşın yılın son çeyreğinde ons altının 4 bin 500 doların, gram altının ise 8 bin TL'nin üzerine çıkabileceğini öngördüğünü söyledi.

İslam Memiş ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdi 1

ALTINDA PETROL VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER ETKİLİ

Memiş, altının haftayı dalgalı bir seyirle tamamladığını belirterek fiyatlamalarda özellikle ABD-İran gerilimi ile petrol piyasasındaki hareketlerin belirleyici olduğunu dile getirdi.

Çarşamba günü ons altının 4 bin 160 dolara, gram altının ise 6 bin 300 TL seviyesine kadar yükseldiğini hatırlatan Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının 4.056 dolar, Kapalıçarşı'da gram altının ise 6.170 TL seviyelerinde işlem gördüğünü söyledi. Altının güçlü görünümünü koruduğunu ifade eden Memiş, piyasaların şu aşamada petrol fiyatlarını yakından izlediğini kaydetti.

Petrol ve altın arasındaki ters yönlü ilişkinin sürdüğünü vurgulayan Memiş, petrol fiyatları yükseldiğinde altının baskılandığını, petrol tarafındaki gevşemenin ise altın fiyatlarını yeniden desteklediğini belirtti. Kısa vadede ons altında 4.000-4.200 dolar bandının takip edileceğini de sözlerine ekledi.

İslam Memiş ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdi 2

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI SÜRÜYOR

Yılın son çeyreğinde savaşın seyrinin fiyatlar üzerinde etkili olacağını ifade eden Memiş, buna rağmen merkez bankalarının altın alımlarının hız kesmediğine dikkat çekti.

Dünyadaki merkez bankalarının yılın ilk yarısında 400 tondan fazla altın alımı gerçekleştirdiğini belirten Memiş, en yüksek talebin yine Çin Merkez Bankası tarafından geldiğini söyledi.

Yurt içindeki yatırımcıların da altına ilgisinin sürdüğünü ifade eden uzman isim, Darphane üretimi ile gram altın satışlarında ciddi talep bulunduğunu, altının güvenli liman özelliğini korumaya devam ettiğini dile getirdi.

İslam Memiş ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdi 3

YIL SONU İÇİN 4.500 DOLAR VE 8.000 TL BEKLENTİSİ

İslam Memiş'in en dikkat çeken değerlendirmesi ise yıl sonuna ilişkin fiyat tahmini oldu.

Mevcut baskının kalıcı olmayacağını ifade eden Memiş, yılın son çeyreğinde savaş kaynaklı belirsizliklerin devam etmesine rağmen ons altında 4.500 doların üzerinin, gram altında ise 8.000 TL'nin üzerinin görülebileceğini düşündüğünü söyledi.

Yaklaşık 6 aydır altın piyasasında baskılanma ve düşüş eğiliminin yaşandığını belirten Memiş, bugünkü seviyelerin özellikle düğün hazırlığında olanlar ile altın borcu bulunanlar açısından kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

İslam Memiş ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdi 4

DÜĞÜN YAPACAKLAR VE ALTIN BORCU OLANLARA MESAJ

Altın almak zorunda olan vatandaşlara da seslenen Memiş, düğün hazırlığında bulunanlar ve altın borcu olanlar için mevcut fiyat seviyelerinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşündüğünü belirten Memiş, yükselen enflasyon ortamında altının orta ve uzun vadede yeniden değer kazanabileceği görüşünü paylaştı.

Öte yandan doların küresel piyasalarda güçlü seyrini sürdürdüğünü ve ABD tahvil faizlerine olan ilginin devam ettiğini belirten Memiş, gelecek hafta açıklanacak Fed faiz kararının altın fiyatları açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Kısa vadede dalgalanma beklediğini, orta ve uzun vadede ise yükseliş beklentisini koruduğunu ifade etti.

İslam Memiş ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdi 5

NAKİT İHTİYACI OLMAYANLARA "BEKLEYİN" ÇAĞRISI

Elinde altın bulunan yatırımcıları iki ayrı grupta değerlendiren Memiş, yakın dönemde ev veya otomobil almayı planlayan ve nakde ihtiyaç duyan kişilerin ihtiyaçlarını ertelemek zorunda olmadığını söyledi.

Buna karşılık nakit ihtiyacı bulunmayan yatırımcılar için farklı bir tavsiyede bulunan Memiş, yaklaşık bir aylık süreçte altın fiyatlarında toparlanma beklediğini belirterek beklemenin daha doğru olabileceğini ifade etti.

Jeopolitik gelişmeler nedeniyle yatırımcı psikolojisinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Memiş, bu yılın finansal açıdan zorlu geçtiğini, güçlü bir psikoloji ve finansal okuryazarlığın önem kazandığını söyledi.

Kendi yatırım yaklaşımını da paylaşan Memiş, elinde altını bulunan ve nakit ihtiyacı olmayan biri olsaydı mevcut şartlarda satış yapmayacağını, bir süre daha beklemeyi tercih edeceğini dile getirdi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.182,36
6.183,09
% 0.46
17:55
Ons Altın / TL
192.428,30
192.511,45
% 0.54
18:10
Ons Altın / USD
4.064,96
4.065,60
% 0.38
18:10
Çeyrek Altın
9.891,78
10.109,36
% 0.46
17:55
Yarım Altın
19.721,73
20.218,71
% 0.46
17:55
Ziynet Altın
39.567,11
40.313,76
% 0.46
17:55
Cumhuriyet Altını
40.970,00
41.587,00
% 0.34
17:04
Anahtar Kelimeler:
Altın İslam Memiş
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