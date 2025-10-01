FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 01 Ekim Çarşamba 2025 BIST Yorumları

Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 düşüşle 10.992,82 puandan başladı.

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 Piyasaları Üzerine Güncel Durum

01 Ekim 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 12.141,89 seviyelerindeydi.

BIST 50 endeksi, aynı tarihte saat 10:15’te 9.633,57 seviyelerindeydi. Bu endeks, orta büyüklükteki şirketleri kapsar. Piyasalardaki belirsizlikler, bu endeksi etkilemektedir. Yatırımcıların, hangi riskleri alacaklarını değerlendirirken dikkatli olmaları gerektiği vurgulanmaktadır.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,31 puan ve yüzde 0,18 azalışla 10.992,82 puana indi. BIST 100 endeksi ise 01 Ekim 2025 tarihinde saat 10:15 civarında 10.989,11 seviyelerindeydi. BIST 100, İstanbul Borsası'nın en geniş temsil gücüne sahip endeksidir. Genel piyasa trendlerini yansıtır. Uzun vadeli yatırım stratejilerinin geliştirilmesi önem kazanmaktadır.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.200 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

