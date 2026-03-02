Borsa İstanbul Özeti 02 Mart Pazartesi 2026 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

BIST 30 endeksi, 02 Mart 2026 tarihinde 14.765,26 puanda işlem görüyor. Bugün endeks, önceki güne göre -4.64 puanlık bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, piyasalardaki belirsizlikle bağlantılıdır. Yatırımcıların kar realizasyonu yapması da etkili olmuştur. Önemli şirketlerin hisse senetlerinden oluşan bu endeks, makroekonomik faktörlere karşı hassas bir yapıya sahiptir. Son günlerdeki dalgalanmalar, piyasaların yönünü etkileyebilir.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, günün ilk saatlerinde 11.636,69 puan seviyesinde işlem görmekte. Günlük olarak -4.92 puanlık bir gerileme gözlemlenmektedir. Bu durum, piyasa katılımcıları arasında endişeleri artırıyor. Piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, bu düşüşte etkili olabilir. Makroekonomik verilerin olumsuz etkileri de dikkate alınmalıdır. Yatırımcıların, bu dalgalanmaları değerlendirerek portföylerini gözden geçirmeleri önemlidir.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, gün başlangıcında 12.987,42 puana gerileyerek -5.32 puanlık bir düşüş yaşamıştır. Bu durum, genel piyasa havasının olumsuz olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların risk iştahı da azalmıştır. Türkiye'nin ekonomik görünümüne dair belirsizlikler etkisini sürdürüyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, BIST 100'ün yönünü belirliyor. Piyasa dinamikleri, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesi gerektiğini ortaya koyuyor.