FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 02 Mart Pazartesi 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 02 Mart 2026 tarihindeki işlem gününde anlamlı düşüşler kaydetti. BIST 30 endeksi -4.64 puan gerileyerek 14.765,26 puana düştü. Benzer şekilde, BIST 50 -4.92 puan ve BIST 100 ise -5.32 puanlık kayıplar yaşadı. Piyasalardaki belirsizlik ve yatırımcıların kar realizasyonu, bu olumsuz durumu etkileyen başlıca etkenler arasında yer aldı. Yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmeleri önemlidir.

Borsa İstanbul Özeti 02 Mart Pazartesi 2026 BIST Yorumları
Cansu Çamcı

BIST 30 Analizi
BIST 30 endeksi, 02 Mart 2026 tarihinde 14.765,26 puanda işlem görüyor. Bugün endeks, önceki güne göre -4.64 puanlık bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, piyasalardaki belirsizlikle bağlantılıdır. Yatırımcıların kar realizasyonu yapması da etkili olmuştur. Önemli şirketlerin hisse senetlerinden oluşan bu endeks, makroekonomik faktörlere karşı hassas bir yapıya sahiptir. Son günlerdeki dalgalanmalar, piyasaların yönünü etkileyebilir.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi, günün ilk saatlerinde 11.636,69 puan seviyesinde işlem görmekte. Günlük olarak -4.92 puanlık bir gerileme gözlemlenmektedir. Bu durum, piyasa katılımcıları arasında endişeleri artırıyor. Piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, bu düşüşte etkili olabilir. Makroekonomik verilerin olumsuz etkileri de dikkate alınmalıdır. Yatırımcıların, bu dalgalanmaları değerlendirerek portföylerini gözden geçirmeleri önemlidir.

BIST 100 Analizi
BIST 100 endeksi, gün başlangıcında 12.987,42 puana gerileyerek -5.32 puanlık bir düşüş yaşamıştır. Bu durum, genel piyasa havasının olumsuz olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların risk iştahı da azalmıştır. Türkiye'nin ekonomik görünümüne dair belirsizlikler etkisini sürdürüyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, BIST 100'ün yönünü belirliyor. Piyasa dinamikleri, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK açıkladı! Türkiye ekonomisi yüzde 3,6 büyüdüTÜİK açıkladı! Türkiye ekonomisi yüzde 3,6 büyüdü
Borsa İstanbul haftaya sert düşüşle başladı!Borsa İstanbul haftaya sert düşüşle başladı!

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
337.5
959.163.035,25
% 4.81
10:01
THYAO
289.75
661.159.062,25
% -5.77
10:01
TUPRS
222.8
491.209.170,10
% 1.97
10:01
ISCTR
16.01
228.113.730,48
% -5.32
10:01
ALTINS1
95.02
227.427.519,40
% 4.99
10:01
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.