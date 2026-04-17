Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
A101'e elektrikli moped geliyor! 23 Nisan 2026 A101 kataloğu
A101'e elektrikli moped geliyor! 23 Nisan 2026 A101 kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
A101 aktüel listelerinde yer alan fırsatlarının yer aldığı 23 Nisan a101 katalog yayında. a101 bu hafta teknoloji, mutfak gereçleri ve tekstil ürünleriyle dolu. Mağazaya gitmeye vakti olmayanlar a101 online seçeneğiyle de avantajlara ulaşabiliyor. En güncel a101 aktüel ürünler kataloğu içindeki fırsatlar için bizi takip edebilir ve a101 katalog bu hafta seçeneklerini inceleyerek a101 aktüel ürünler arasından ihtiyacınız olanı hemen seçebilirsiniz.

23 Nisan'da A101'de teknolojiden ev yaşamına kadar uzanan geniş bir ürün seçeneği olacak. Philips ve Samsung marka akıllı televizyonlar ile motosiklet ve elektrikli moped gibi ulaşım araçları haftanın dikkat çeken parçaları arasında yer alırken mutfaklar için modern ankastre setler, buzdolabı ve pratik küçük ev aletleri raflardaki yerini alıyor. Ayrıca çocuklara özel bayram neşesini artıracak bisikletler, eğitici oyuncaklar ve spor ekipmanları da bulunuyor.

Philips 65pus7000/62 65" 4k uhd led dolby atmos smart tv 38,999 TL

  • Philips 65pus7000/62 65" 4k uhd led dolby atmos smart tv 38,999 TL
  • Philips 55pus7000/62 55" 4k uhd led dolby atmos smart tv 28,999 TL
  • Onvo 550vin6000 55" iç mekan 400 nits led ekran indoor pano 45,999 TL
  • Samsung qe50q7faauxtk 50" qled tv 28,999 TL

  • Mipo m26 cep telefonu 5,999 TL
  • Jbl tune 527bt kablosuz kulaküstü kulaklık 1,899 TL
  • Piranha 2222 bluetooth kablosuz çocuk kulaklık 499 TL
  • Piranha 9965 bt kulaklık 449 TL
  • Xiaomi extender pro wi-fi güçlendirici 799 TL
  • Inflame filament led ampul 6 w 99,50 TL

  • Kiwi kwp-8555 gizli damacana ve 3 musluklu su sebili 8,499 TL
  • Goodwest beyaz turbo cam ankastre set 9,999 TL
  • Seg nf 4631 no-frost buzdolabı 23,999 TL
  • Seg cm 711 7 kg çamaşır makinesi 14,799 TL

  • Kiwi kwc 7130 cam temizleme robotu 4,599 TL
  • Pierre cardin çelik kettle 699 TL
  • Kiwi ksw 3072 dikiş makinesi 2,799 TL
  • Akel katmer ve gözleme sacı 1,399 TL
  • Sinbo scm-2975 türk kahvesi makinesi 329 TL
  • Pierre cardin waffle makinesi 1,099 TL
  • Powertec tr-758 tıraş makinesi 1,499 TL
  • Powertec tr-901 saç kurutma makinesi 899 TL
  • Sinbo svc-8630 şarjlı el süpürgesi 799 TL
  • Kiwi ksi 660 dik ütü 1,099 TL
  • Fantom carbon dc1000 dik süpürge 2,099 TL
  • Kiwi ksc-4217 buharlı temizleyici 3,099 TL
  • Hometech ht-54 akıllı tartı 349 TL

  • Apec rsx 150 cc benzinli motosiklet 64,990 TL
  • Volta vt5 pro üç tekerlekli moped 89,990 TL
  • Apec rs6 125 cc benzinli motosiklet 44,990 TL
  • Volta yide se03 max elektrikli moped 39,990 TL

  • 15 jant bisiklet 2,999 TL
  • Demir bisiklet ön sepet 299 TL
  • Çıngırak bisiklet zili 44,50 TL
  • Bisiklet çantası 349 TL
  • Bisiklet egzozu 549 TL
  • Suluk kafesi 54 TL
  • Bisiklet kilidi 169 TL
  • Bisiklet elciği 99 TL

  • Bambum porselen 10 parça kahvaltı takımı 699 TL
  • Desenli opal tabak çeşitleri 59,50 TL
  • English home porselen fincan takımı 2'li 239 TL
  • Lav tokyo saklama kabı 600 cc 74,50 TL
  • Lav tokyo saklama kabı 880 cc 99,50 TL
  • Lav tokyo saklama kabı 1500 cc 129 TL
  • Lav tokyo saklama kabı 2600 cc 189 TL
  • Paşabahçe generation kase 109 TL
  • Rakle su bardağı gravürlü 2'li 159 TL
  • Keramika seramik kupa 89,50 TL
  • Porselen çay tabağı 6'lı 299 TL
  • Vipahmet ayaklı kek fanusu 299 TL
  • Silikon servis gereçleri 32,50 TL
  • Kulplu cam kavanoz 3 l 99,50 TL
  • Plastik süzgeç 29,50 TL
  • Kilitli saklama kabı 21 l 79,50 TL
  • Rendeli karıştırma ve saklama kabı seti 220 TL
  • Organizer sepet 79,50 TL
  • Limon sıkacağı 24,50 TL
  • Kapaklı hamur leğeni 99,50 TL
  • Badya 59,50 TL
  • Freshcap saklama kabı 49,50 TL
  • Dikdörtgen kahvaltılık 6'lı 149 TL
  • Vipahmet folyo ve streç film kesici 59,50 TL
  • Plastik bardak 19,50 TL
  • Plastik kase 19,50 TL
  • Plastik tabak 29,50 TL
  • Plastik kase 4 l 84,50 TL
  • Hazneli el rendesi 59,50 TL
  • Metaltex 2 katlı sepet 299 TL
  • Termos 1 l 249 TL
  • Çay bardağı taşıma kabı 115 TL
  • Pratik limonluk 29,50 TL
  • 31 parça piknik seti 199 TL

Triathlon sayaçlı atlama ipi 99,50 TL
Yarım denge topu 999 TL
Triathlon t-105 atlama ipi 129 TL
Triathlon egzersiz bantlı trambolin 1,999 TL
Triathlon t-239 karın kası geliştirici ems cihazı 399 TL
T-236 çok fonksiyonlu egzersiz tahtası 1,499 TL
9 tekerlekli selülit giderici sıkılaştırıcı masaj rulosu 199 TL
Futbol/voleybol topu 249 TL
Masa tenisi raketi 2'li 159 TL
Dart seti 299 TL
Triathlon parmak ve bilek egzersiz aleti 149 TL
Triathlon spor eldiveni 199 TL
Triathlon t-194 egzersiz direnç yayı 249 TL
Triathlon top şişirme pompası 99,50 TL

  • Solar aydınlatma sistemi 1,299 TL
  • Solar şık duvar aydınlatma 349 TL
  • Alüminyum el feneri 249 TL
  • Solar duvar aydınlatma 299 TL
  • Bahçe sensörlü yer solar lamba 459 TL
  • Solar sensörlü projektör 799 TL
  • Sinek öldürücü 289 TL
  • Buzluk termos 25 l 1,199 TL

  • Magly manyetik yapı blokları 36 parça oyun seti 899 TL
  • Oyuncak elektrikli süpürge 379 TL
  • Oyuncak lisanslı renkli toplar 119 TL
  • Matchbox iş makineleri 299 TL
  • Oyuncak monster arazi jipi 279 TL
  • Sevimli pipet 4'lü 59,50 TL
  • Temalı tekli köpük balon 18,50 TL
  • Oyuncak hamburger ve pasta seti 219 TL
  • Oyuncak yumuşak atış silahı 359 TL
  • Hot wheels oyuncak canavar araçlar 79,50 TL
  • Magic blocks 53 parça itfaiye istasyon seti 329 TL
  • Oyuncak peluşlu hayvan taşıma çantası 249 TL
  • Alıştırma ve dikkat geliştirme kitapları 49,50 TL
  • Oyuncak havuzlu balık yakalama 199 TL
  • Oyuncak almira'nın gardırobu 259 TL
  • Lisanslı 100 parça puzzle 69,50 TL
  • Oyuncak temizlik seti 189 TL
  • Oyun hamurlu kuaför seti 99,50 TL
  • Arabalı desenli halı 159 TL

  • Sisal yolluk 80x300 cm 1,399 TL
  • Sisal halı 120x180 cm 1,199 TL
  • Sisal yolluk 80x150 cm 699 TL
  • Pamuklu desenli halı 120x180 cm 899 TL
  • Pamuklu desenli halı 80x150 cm 549 TL
  • Pamuklu pike kurulama bezi 2'li 89,50 TL
  • Çocuk süngerli kaymaz taban dijital halı 80x140 cm 349 TL
  • Çocuk punch kırlent kılıfı 169 TL
  • Kanz erkek poli çift tokalı terlik 279 TL
  • Kanz erkek çapraz terlik 229 TL
  • Kanz kadın poli çift tokalı terlik 279 TL
  • Kanz kadın poli tek bantlı gold terlik 229 TL
  • Kanz kadın eva terlik 199 TL
  • Kanz kadın çift bantlı terlik 229 TL
  • Goofy çocuk aksesuarlı kapalı sandalet 129 TL
  • Petra kadın kalın taban sandalet 189 TL
  • Shiny çocuk ışıklı kapalı sandalet 199 TL
  • Kadın bikini külot 3'lü 119 TL
  • Gecelik elbise 299 TL
  • Erkek atlet 119 TL
  • Erkek boxer 99,50 TL
  • Pamuklu erkek çorap 3'lü 79,50 TL

  • 7 parça banyo seti 999 TL
  • Metaltex tuvalet kağıtlığı/askılı banyo rafı 199 TL
  • 4+1 merdiven 899 TL
  • Vakumlu silikon fırça 69,50 TL
  • Vakumlu poşet seti 3'lü 149 TL
  • Askılı vakumlu hurç 99,50 TL
  • Yapay ağaç çeşitleri 109 TL
  • Pazar arabası 449 TL
  • Makyaj aynası 179 TL
  • Organizer sepet 3'lü 115 TL
  • Çekmece içi düzenleyici 4'lü 99,50 TL
  • Range oyuncu koltuğu 3,999 TL
  • Büyük çocuk koltuğu 279 TL
  • Sosluklu beslenme kabı 99,50 TL
  • Lisanslı mısır kovası 39,50 TL
  • Sarkap home kilitli metal kutu 219 TL

Bu içerik 17 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

