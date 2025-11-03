FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 03 Kasım Pazartesi 2025 BIST Yorumları

03 Kasım 2025 tarihinde BIST 30 endeksi 11.992,15 seviyesine yükselerek %0,43'lük bir artış gösterdi. BIST 50 ise 9.537,86 seviyesinde %0,44'lük bir artış ile büyüme potansiyelini pekiştiriyor. BIST 100 endeksi de 11.019,60 seviyesine ulaşarak %0,44'lük bir yükseliş kaydetti.

BIST 30 Analizi

03 Kasım 2025'te BIST 30 endeksi 11.992,15 seviyesine ulaştı. Gün içerisinde %0,43'lük bir artış kaydedildi. BIST 30, Türkiye'nin en büyük şirketlerini içeriyor. Bu endeksteki dalgalanmalar ekonomik göstergeler hakkında önemli ipuçları sunuyor. Yatırımcılar bu endeksi dikkatle izliyor.

BIST 50 İleri Görünüm

BIST 50 endeksi, 03 Kasım 2025'te 9.537,86 seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,44 düzeyindedir. BIST 50, borsa yatırımcıları için önemli bir gösterge. Daha geniş bir piyasa temsili sunuyor. Hükümetin ekonomik teşvikleri, endeksin yönünü etkiliyor. Şirketlerin performansları da belirleyici faktörler arasında yer alıyor.

BIST 100 Genel Değerlendirme

BIST 100 endeksi, 03 Kasım 2025'te 11.019,60 seviyesinde işlem görmekte. Günlük %0,44'lük bir artış gerçekleşmiş durumda. BIST 100, halka açık tüm şirketleri kapsıyor. Yatırımcılara geniş seçenekler sunuyor. Ekonomik göstergeler, endeksin seyrini etkileyen önemli faktörlerdir. Şirketlerin finansal durumları da bu etkileri güçlendiriyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
293.75
4.690.539.744,50
% 0.77
11:21
ISCTR
13.02
4.425.349.134,40
% 2.92
11:21
AKBNK
62.05
4.136.327.079,85
% 2.06
11:21
YKBNK
34.14
3.536.638.143,44
% 1.61
11:21
GARAN
137.1
3.284.606.601,00
% 1.86
11:21
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
