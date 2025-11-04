FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 04 Kasım Salı 2025 BIST Yorumları

04 Kasım 2025 tarihinde açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,45 puan ve yüzde 0,09 azalışla 11.049,93 puana geriledi. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve yerel ekonomik faktörler bu düşüşlerde etkili olmaktadır. Yatırımcılar, endeksleri ve genel piyasa trendlerini dikkatle izlemektedir.

Borsa İstanbul Özeti 04 Kasım Salı 2025 BIST Yorumları

BIST 50 Durumu

BIST 50 endeksi, 04 Kasım 2025'te saat 10:15’te 9.545,37 puana ulaşmıştır. Bu değerler, piyasalardaki dalgalanmaları göstermektedir. BIST 50, büyük ve orta ölçekli şirketlerden oluşur. Yatırımcılar için önemli bir gösterge işlevi görür. Genel piyasa trendlerini yakından izlemek açısından değerlidir.

BIST 100 Gelişmeleri

04 Kasım 2025 itibarıyla BIST 100 endeksi 11.049,93 puanda bulunmaktadır. Günlük değişimi % -0,09 olarak tespit edilmiştir. Endeks, Türkiye ekonomisinin en büyük şirketlerini kapsar. Bu nedenle, yatırımcıların genel durumu değerlendirmeleri açısından önemlidir. Günlük bazda hafif bir düşüş yaşanmıştır. Bu durum, yatırımcıların temkinli davranmasına yol açabilir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
3.03
1.647.048.830,26
% -2.88
10:48
EREGL
29.18
1.522.244.655,06
% 1.18
10:48
AKBNK
61.55
1.348.493.317,45
% 0.74
10:48
TOASO
250
1.340.299.380,70
% -7.06
10:48
THYAO
293.5
1.270.241.886,25
% -0.17
10:48
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

