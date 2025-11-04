Borsa İstanbul Özeti 04 Kasım Salı 2025 BIST Yorumları

BIST 50 Durumu

BIST 50 endeksi, 04 Kasım 2025'te saat 10:15’te 9.545,37 puana ulaşmıştır. Bu değerler, piyasalardaki dalgalanmaları göstermektedir. BIST 50, büyük ve orta ölçekli şirketlerden oluşur. Yatırımcılar için önemli bir gösterge işlevi görür. Genel piyasa trendlerini yakından izlemek açısından değerlidir.

BIST 100 Gelişmeleri

04 Kasım 2025 itibarıyla BIST 100 endeksi 11.049,93 puanda bulunmaktadır. Günlük değişimi % -0,09 olarak tespit edilmiştir. Endeks, Türkiye ekonomisinin en büyük şirketlerini kapsar. Bu nedenle, yatırımcıların genel durumu değerlendirmeleri açısından önemlidir. Günlük bazda hafif bir düşüş yaşanmıştır. Bu durum, yatırımcıların temkinli davranmasına yol açabilir.