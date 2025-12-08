Borsa İstanbul Özeti 08 Aralık Pazartesi 2025 BIST Yorumları

Borsa güne yükselişle başladı.

BIST 30 Yükselişini Sürdürüyor

08 Aralık 2025'te BIST 30 endeksi, saat 10:15'te 12.001,74 seviyesinden işlem görmekteydi. Gün içinde %0,76'lık bir artış kaydetmiştir. Bu endeks, Türkiye'nin önde gelen 30 şirketinin performansını yansıtmaktadır. Ayrıca, yatırımcıların güven duyduğu bir piyasa ortamını gözler önüne seriyor. Yüksek likidite, güçlü temel göstergeleriyle destekleniyor.

BIST 50 Endeksi Yükselişine Devam Ediyor

BIST 50 endeksi, 08 Aralık 2025'te saat 10:15'te 9.598,28 puan seviyesinde işlem görmekteydi. Günlük bazda %0,77'lik bir artış göstermektedir. Bu endeks, Türkiye'nin en büyük 50 şirketinin performansını temsil etmektedir. Borsa yatırımcılarının dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Sağlam ekonomik veriler, olumlu piyasa beklentileri endeksteki yükselişi destekliyor.

BIST 100'de Yüksek Performans Devam Ediyor

08 Aralık 2025 tarihi itibarıylaBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 yükselişle 11.082,14 puandan başladı. Türkiye'nin en geniş kapsamlı endeksi olan BIST 100, önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için potansiyel fırsatlar sunmaktadır. Global piyasalardaki olumlu hava, endeksin yükselişini desteklemektedir.