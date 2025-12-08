FİNANS


Borsa İstanbul Özeti 08 Aralık Pazartesi 2025 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 08 Aralık 2025 tarihi itibarıyla güçlü bir yükseliş trendi sergiliyor. BIST 30, %0,76 artışla 12.001,74 puana ulaştı. BIST 50 ise %0,77 artış gösterdi ve 9.598,28 puana çıktı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74,77 puan ve yüzde 0,68 artışla 11.082,14 puana çıktı. Yüksek likidite ve olumlu piyasa beklentileri, yatırımcıların ilgisini artırıyor.

Borsa güne yükselişle başladı.

BIST 30 Yükselişini Sürdürüyor
08 Aralık 2025'te BIST 30 endeksi, saat 10:15'te 12.001,74 seviyesinden işlem görmekteydi. Gün içinde %0,76'lık bir artış kaydetmiştir. Bu endeks, Türkiye'nin önde gelen 30 şirketinin performansını yansıtmaktadır. Ayrıca, yatırımcıların güven duyduğu bir piyasa ortamını gözler önüne seriyor. Yüksek likidite, güçlü temel göstergeleriyle destekleniyor.

BIST 50 Endeksi Yükselişine Devam Ediyor
BIST 50 endeksi, 08 Aralık 2025'te saat 10:15'te 9.598,28 puan seviyesinde işlem görmekteydi. Günlük bazda %0,77'lik bir artış göstermektedir. Bu endeks, Türkiye'nin en büyük 50 şirketinin performansını temsil etmektedir. Borsa yatırımcılarının dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Sağlam ekonomik veriler, olumlu piyasa beklentileri endeksteki yükselişi destekliyor.

BIST 100'de Yüksek Performans Devam Ediyor
08 Aralık 2025 tarihi itibarıylaBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 yükselişle 11.082,14 puandan başladı. Türkiye'nin en geniş kapsamlı endeksi olan BIST 100, önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için potansiyel fırsatlar sunmaktadır. Global piyasalardaki olumlu hava, endeksin yükselişini desteklemektedir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SISE
41.52
2.835.370.751,60
% 9.96
10:23
SMRVA
439.75
1.839.108.118,75
% -9.98
10:23
THYAO
273.5
1.544.785.529,75
% 1.2
10:23
PGSUS
201.5
1.517.499.287,60
% 2.91
10:23
TRALT
41.98
1.401.162.643,48
% 3.71
10:23
