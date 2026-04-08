Borsa İstanbul Özeti 08 Nisan Çarşamba 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinin 8 Nisan 2026'da gösterdiği performans yatırımcılar için umut verici. BIST 30 endeksi %3,38 artış ile 15.257,91 puana ulaşırken, BIST 50 %3,43 artış ile 11.982,46 puanda işlem görmektedir. BIST 100 ise %3,34 artışla 13.353,43 puana yükselmiştir. Güçlü şirket bilançoları ve artan ekonomik güven, piyasa dinamiklerinin iyileştiğine işaret etmektedir.

Cansu Çamcı

BIST 30 endeksi, 08 Nisan 2026'da saat 10:15'te 15.257,91 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük artış oranı %3,38 olmuştur. Bu değer, yatırımcılara piyasa dinamiklerinin iyileştiğine ilişkin pozitif bir sinyal vermektedir. Son dönemlerde, güçlü şirket bilançoları dikkat çekmektedir. Artan ekonomik güven de BIST 30'u destekleyen unsurlar arasında yer almaktadır. Bu faktörler, yatırımcıların ilgisini çekmektedir.

BIST 50 endeksi, aynı tarihte saat 10:15 itibarıyla 11.982,46 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük artış oranı %3,43'tür. Bu artış, BIST 50 içinde yer alan büyük ölçekli şirketlerin güçlü performansından kaynaklanmaktadır. Yatırımcılar, bu endeksin gelişimiyle uzun vadeli stratejilerini gözden geçirmektedir. Ayrıca piyasalardaki hareketliliği de yakından takip etmektedir.

BIST 100 endeksi, 08 Nisan 2026'da saat 10:15'te 13.353,43 puan ile işlem görmektedir. Günlük artış oranı %3,34'tür. BIST 100, Türkiye'nin en geniş kapsamlı endeksidir. Ekonomik verilerin iyileşmesi, uluslararası piyasalardaki olumlu gelişmeler ile birleşmektedir. Bu durum, endeksi daha fazla yatırımcı için cazip hale getirmektedir. Ayrıca kısa vadeli dalgalanmalara karşı dayanıklı bir yapı kazandırmaktadır.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
318.25
14.177.528.699,00
% 8.99
10:43
TUPRS
243.8
6.506.382.063,80
% -6.23
10:43
ASELS
350
4.664.671.520,00
% 2.34
10:43
AKBNK
75.85
4.661.002.354,30
% 9.53
10:43
ISCTR
14.21
4.051.211.799,22
% 8.47
10:43
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

