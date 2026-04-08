Borsa İstanbul Özeti 08 Nisan Çarşamba 2026 BIST Yorumları

BIST 30 endeksi, 08 Nisan 2026'da saat 10:15'te 15.257,91 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük artış oranı %3,38 olmuştur. Bu değer, yatırımcılara piyasa dinamiklerinin iyileştiğine ilişkin pozitif bir sinyal vermektedir. Son dönemlerde, güçlü şirket bilançoları dikkat çekmektedir. Artan ekonomik güven de BIST 30'u destekleyen unsurlar arasında yer almaktadır. Bu faktörler, yatırımcıların ilgisini çekmektedir.

BIST 50 endeksi, aynı tarihte saat 10:15 itibarıyla 11.982,46 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük artış oranı %3,43'tür. Bu artış, BIST 50 içinde yer alan büyük ölçekli şirketlerin güçlü performansından kaynaklanmaktadır. Yatırımcılar, bu endeksin gelişimiyle uzun vadeli stratejilerini gözden geçirmektedir. Ayrıca piyasalardaki hareketliliği de yakından takip etmektedir.

BIST 100 endeksi, 08 Nisan 2026'da saat 10:15'te 13.353,43 puan ile işlem görmektedir. Günlük artış oranı %3,34'tür. BIST 100, Türkiye'nin en geniş kapsamlı endeksidir. Ekonomik verilerin iyileşmesi, uluslararası piyasalardaki olumlu gelişmeler ile birleşmektedir. Bu durum, endeksi daha fazla yatırımcı için cazip hale getirmektedir. Ayrıca kısa vadeli dalgalanmalara karşı dayanıklı bir yapı kazandırmaktadır.