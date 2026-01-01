FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 1 Ocak Perşembe 2026 BIST Yorumları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31 Aralık Çarşamba gününü yüzde 0,37 değer kazanarak 11.261,52 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 112,6 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul Özeti 1 Ocak Perşembe 2026 BIST Yorumları
Ezgi Sivritepe

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31 Aralık Çarşamba gününü yüzde 0,37 değer kazanarak 11.261,52 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 112,6 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 112,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,18 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,36 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 3,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2026 emekli promosyonları için rekabet kızışıyor2026 emekli promosyonları için rekabet kızışıyor
Kara yollarında durumKara yollarında durum

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
PEKGY
12.6
10.590.230.357,42
% -10
18:10
DSTKF
555
7.913.421.988,00
% -4.48
18:10
ASELS
231.7
7.791.630.197,90
% 1.18
18:10
ISCTR
14.09
7.294.524.485,35
% 3.76
18:10
TRALT
40.98
7.222.454.090,00
% 0.24
18:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.