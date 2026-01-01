Borsa İstanbul Özeti 1 Ocak Perşembe 2026 BIST Yorumları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31 Aralık Çarşamba gününü yüzde 0,37 değer kazanarak 11.261,52 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 112,6 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 112,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,18 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,36 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 3,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.