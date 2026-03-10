Borsa İstanbul Özeti 10 Mart Salı 2026 BIST Yorumları

BIST 30 Endeksi, 10 Mart 2026’da 14.747,94 puan ile güne başladı. Günlük değişim yüzde 2,15 olarak belirlendi.

BIST 50 Endeksi, 11.655,72 puana ulaştı. Günlük değişim oranı yüzde 2,2 olarak kaydedildi. BIST 50’nin performansı, piyasalardaki dinamiklerle dikkat çekiyor.

BIST 100 Endeksi, 12.951,57 puan ile işlem gördü. Günlük değişim yüzde 1,96 olarak kaydedildi. BIST 100, geniş bir sektörel yelpazeyi yansıtıyor. Yatırımcıların genel piyasa beklentilerini ortaya koyuyor. BIST 100, dikkate değer bir yatırım aracı olmaya devam etmekte.