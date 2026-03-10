FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 10 Mart Salı 2026 BIST Yorumları

BIST endeksleri, 10 Mart 2026 itibarıyla önemli bir artış gösterdi. BIST 30, 14.747,94 puanla güne başlarken, günlük değişim yüzde 2,15 olarak kaydedildi. BIST 50 ise 11.655,72 puana ulaştı ve günlük değişim oranı yüzde 2,2 oldu. BIST 100, 12.951,57 puanla işlem görüyor.

BIST 30 Endeksi, 10 Mart 2026’da 14.747,94 puan ile güne başladı. Günlük değişim yüzde 2,15 olarak belirlendi.

BIST 50 Endeksi, 11.655,72 puana ulaştı. Günlük değişim oranı yüzde 2,2 olarak kaydedildi. BIST 50’nin performansı, piyasalardaki dinamiklerle dikkat çekiyor.

BIST 100 Endeksi, 12.951,57 puan ile işlem gördü. Günlük değişim yüzde 1,96 olarak kaydedildi. BIST 100, geniş bir sektörel yelpazeyi yansıtıyor. Yatırımcıların genel piyasa beklentilerini ortaya koyuyor. BIST 100, dikkate değer bir yatırım aracı olmaya devam etmekte.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
292.75
4.529.033.713,25
% 3.81
10:19
TUPRS
246.2
2.323.908.781,80
% -1.62
10:19
AKBNK
75.95
1.824.973.564,30
% 3.19
10:19
KTLEV
52.6
1.811.026.046,65
% -8.44
10:19
HALKB
51.5
1.570.853.653,85
% 7.88
10:19
