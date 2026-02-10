FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 10 Şubat Salı 2026 BIST Yorumları

BIST 30 endeksi 15.115,33 puanda kalırken, günlük değişim %0,11 seviyesinde gerçekleşiyor. BIST 50 endeksi ise 12.016,68 puana yükselerek günlük %0,14 artış kaydediyor. Ayrıca, BIST 100 endeksi 13.855,79 puana ulaşıp %0,13 değişim gösteriyor. Piyasalardaki bu tutarlılık, yatırımcıların ekonomik verilere karşı dikkatli yaklaşımını vurguluyor. Gelecek günlerde belirsizliklerin piyasa üzerinde etkili olması bekleniyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

BIST 30'da Sakin Bir Seyir

10 Şubat 2026 sabahı BIST 30 endeksi 15.115,33 puandan işlem görüyor. Günlük değişim %0,11 seviyesinde gerçekleşiyor. Bu stabil seyir, yatırımcıların dikkatli davrandığını gösteriyor. Pazar dinamikleri ve global gelişmeler, BIST 30’un yön bulmasını etkiliyor. Önümüzdeki günlerde belirsizlik devam ediyor.

BIST 50'de Hafif Artış

BIST 50 endeksi 10 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 12.016,68 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim %0,14 olarak kaydedilmiş durumda. Bu hafif artış, piyasalarda olumlu bir havanın hakim olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, ekonomi ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. BIST 50'nin performansını etkileyen faktörleri dikkatle gözlemliyorlar.

BIST 100'de İstikrar

BIST 100 endeksi 10 Şubat 2026’da 13.855,79 puandan işlem görüyor. Günlük değişim %0,13 seviyesindedir. Bu istikrarlı görünüm, yatırımcıların piyasalarda dengeli bir dağılıma yöneldiğini gösteriyor. Risk iştahı hâlâ var. Yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisi, BIST 100’ün büyüme potansiyeline işaret ediyor. Ekonomik verilerin etkisiyle seyrin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
332
3.094.957.254,25
% 0.76
10:21
ASELS
293.75
1.838.523.269,75
% 0.6
10:21
ASTOR
165.5
1.370.174.558,80
% 2.86
10:21
KCHOL
212.8
1.306.570.297,10
% 1.19
10:21
ISCTR
17.05
1.283.747.246,74
% 0.41
10:21
