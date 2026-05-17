Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Kurban Bayramına sayılı günler kalırken gözler bir taraftan da ikinci el araç piyasasına çevrildi. Galericiler bayram mesaisine başladı ancak oto pazarlarının bir hayli durgun olduğu, hatta birçok galericinin fiyat düşürdüğü öğrenildi. İşte ikinci el araç piyasasındaki son durum...

"PİYASADA BİRAZ DARALMA VAR"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; ikinci el piyasasında hareketlilik yok denecek kadar az. Mikrofon uzatılan Galerici Mesut Şahin "Piyasada biraz daralma var" ifadelerini kullanırken Galerici Hamit Gül ise "Normal seyrinde devam ediyor", Galerici Ural Ulaş da "Alıcı için şu anda fırsat" şeklinde konuştu.

"İŞ OLMAYINCA MECBUREN GERİ GELİYOR"

Galerici Hamit Gül, bir araçtan örnek verirken "Bu araç 1 milyon 100 bin TL civarındaydı. Şu anda 850 bin TL. Yani iş olmayınca mecburen geri geliyor" dedi.

Sıfır araç satışları geçen yıla göre yüzde 32 geriledi. Galerici Ural Ulaş "Bir ay öncesinde bu araca 1 milyon 250 bin TL satışımız vardı. Şu anda alıcı olmadığı için fiyatlar 1 milyon 150 bin TL'ye kadar geriledi" ifadelerini kullandı.

İkinci el araç piyasasında alıcı için en önemli kriterlerden birisinin de taşıt kredisi ve faiz oranı olduğu belirtilirken peki taşıt kredilerinde tablo nasıl?

Galerici Mesut Şahin "BDDK'nın kararı ortada. 400 bin TL kredi alabiliyor maksimum. Bunu da 3.30'dan başlayan oranlarla alabiliyor. Hem kredi miktarı yetersiz hem de oranlar uygun değil" şeklinde konuştu.