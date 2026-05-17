FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

İkinci el araç piyasasında son durum ne? Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, bayram tatiline kendi araçlarıyla çıkmak isteyenler piyasadaki son gelişmeleri ve fiyatları takip ediyor. Galericiler mevcut tabloyu açıkladı.

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var
Hande Dağ

Kurban Bayramına sayılı günler kalırken gözler bir taraftan da ikinci el araç piyasasına çevrildi. Galericiler bayram mesaisine başladı ancak oto pazarlarının bir hayli durgun olduğu, hatta birçok galericinin fiyat düşürdüğü öğrenildi. İşte ikinci el araç piyasasındaki son durum...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor: Yoğun ilgi var Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor: Yoğun ilgi var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL ye inen var 1

"PİYASADA BİRAZ DARALMA VAR"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; ikinci el piyasasında hareketlilik yok denecek kadar az. Mikrofon uzatılan Galerici Mesut Şahin "Piyasada biraz daralma var" ifadelerini kullanırken Galerici Hamit Gül ise "Normal seyrinde devam ediyor", Galerici Ural Ulaş da "Alıcı için şu anda fırsat" şeklinde konuştu.

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL ye inen var 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

"İŞ OLMAYINCA MECBUREN GERİ GELİYOR"

Galerici Hamit Gül, bir araçtan örnek verirken "Bu araç 1 milyon 100 bin TL civarındaydı. Şu anda 850 bin TL. Yani iş olmayınca mecburen geri geliyor" dedi.

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL ye inen var 3

Sıfır araç satışları geçen yıla göre yüzde 32 geriledi. Galerici Ural Ulaş "Bir ay öncesinde bu araca 1 milyon 250 bin TL satışımız vardı. Şu anda alıcı olmadığı için fiyatlar 1 milyon 150 bin TL'ye kadar geriledi" ifadelerini kullandı.

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL ye inen var 4

İkinci el araç piyasasında alıcı için en önemli kriterlerden birisinin de taşıt kredisi ve faiz oranı olduğu belirtilirken peki taşıt kredilerinde tablo nasıl?

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL ye inen var 5

Galerici Mesut Şahin "BDDK'nın kararı ortada. 400 bin TL kredi alabiliyor maksimum. Bunu da 3.30'dan başlayan oranlarla alabiliyor. Hem kredi miktarı yetersiz hem de oranlar uygun değil" şeklinde konuştu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor: Yoğun ilgi varKilosu 2 bin TL'ye satılıyor: Yoğun ilgi var
Samsun’da kanola üretimi 47 bin dekara ulaştıSamsun’da kanola üretimi 47 bin dekara ulaştı

Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil ikinci el araba araba ikinci el araba fiyatları ikinci el araç ikinci el otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Herkes F.Bahçe derken, Rafael Leao'dan G.Saray'a dev sinyal!

Herkes F.Bahçe derken, Rafael Leao'dan G.Saray'a dev sinyal!

Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Hastaneden açıklama geldi

Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Hastaneden açıklama geldi

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

Başlamasına 7 gün kala patlama yaşandı!

Başlamasına 7 gün kala patlama yaşandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.