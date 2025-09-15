FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 15 Eylül Pazartesi 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 azalışla 10.357,68 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybederek 10.372,04 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,36 puan ve yüzde 0,14 azalışla 10.357,68 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,52 ile finansal kiralama faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 1,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yeni haftada piyasaların odağında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yer alıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda politika faizinin 25 baz puan indirilmesine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor. Ayrıca Fed'in 2026 yılında da en az 3 faiz indirimi yapabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek, 10.500 ve 10.600 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ISCTR
14.87
4.215.393.413,03
% 6.59
11:16
AKBNK
65.55
4.018.966.497,95
% 5.73
11:16
YKBNK
32.68
3.656.081.056,16
% 5.08
11:16
THYAO
325
3.629.256.048,75
% 3.5
11:16
GARAN
144.2
2.544.824.611,00
% 4.57
11:16
