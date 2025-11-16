Borsa İstanbul Özeti 16 Kasım Pazar 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,28 değer kaybederek 10.565,74 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.373,75 puanı, en yüksek 11.044,47 puanı gördü.

BIST 30 Analizi

BIST 30 endeksi, 11.454,74 seviyesinde. Önde gelen 30 hisse senedini içeren bu endeks, yatırımcılar için önemli bir referans olmaya devam ediyor. Piyasaların yönü hakkında fikir veriyor.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 9.126,69 seviyesinde. BIST 50, Türkiye’nin en büyük 50 şirketini kapsıyor. Ekonomik gelişmelere duyarlı bir yapı sergiliyor. Sektörel değişimlere de dikkat edilmesi gerekiyor. Bu nedenle yatırımcıların dikkatli olmaları gerekli.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi 10.565,74 seviyesinde. Türkiye borsa endeksleri içinde en geniş kapsama sahip. 100 büyük şirketin performansını yansıtıyor. Bu durum, genel ekonomik aktivite hakkında önemli ipuçları sunuyor. Piyasa dinamiklerinin dikkatle izlenmesi önemli.