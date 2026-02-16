FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 16 Şubat Pazartesi 2026 BIST Yorumları

BIST 30 endeksi, 16 Şubat 2026 itibarıyla 15.813,75 seviyesinde işlem görerek %0,69 oranında bir artış kaydetmiştir. BIST 50, 12.562,60 seviyesinde %0,71'lik yükseliş yaşamıştır. BIST 100 endeksi ise 14.269,21 seviyesinde %0,62 artış göstermektedir. Bu veriler, yatırımcılar için piyasa dinamiklerini ve ekonomik durumu yansıtmaktadır.

BIST 30 Değerlendirmesi
16 Şubat 2026 itibariyle BIST 30 endeksi, 15.813,75 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük bazda %0,69’luk bir artış göstermiştir. Bu artış, piyasalardaki havayı yansıtmaktadır. BIST 30, Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin performansını yansıtmaktadır. Bu nedenle, artış genel ekonomik durum hakkında bir sinyal vermektedir.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi, 12.562,60 seviyesinde işlem görmektedir. Gün içerisinde %0,71 oranında bir yükseliş kaydetmiştir. Yatırımcılar için BIST 50'deki hareketlilik önemlidir. Geniş bir yelpazede yer alan şirketlerin performansı takip edilebilir. Böylece piyasa dinamikleri hakkında daha sağlıklı bir değerlendirme yapmak mümkündür.

BIST 100 Görünümü
BIST 100 endeksi, 14.269,21 seviyesinde işlem görmektedir. Gün içinde %0,62 oranında bir artış sergilemektedir. BIST 100, Türkiye'nin en büyük şirketleri ile geniş bir sektörel çeşitliliği yansıtır. Bu artış, genel ekonomik sağlığı ve potansiyel büyüme alanlarını gösterir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
352
4.561.683.959,50
% 1.22
10:21
PGSUS
225.7
2.957.611.803,70
% 3.48
10:21
EKGYO
26.96
2.035.782.092,98
% 5.39
10:21
KCHOL
228.6
1.643.223.518,30
% 2.28
10:20
ASELS
303
1.641.133.237,75
% 0.25
10:21
