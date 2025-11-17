Borsa İstanbul Özeti 17 Kasım Pazartesi 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

17 Kasım 2025 itibarıyla BIST 30 endeksi 11.530,49 puan seviyesinde işlem görmektedir. Gün içerisinde %0,66'lık bir artış kaydedilmiştir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük ve likit 30 şirketini içermektedir. Güçlü finansal performans gösteren firmalar, endeksin yukarı yönlü hareketine katkı sağlamaktadır. Yatırımcıların bu endeksi takip ederek, uzun vadeli stratejiler geliştirebiliyor.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 17 Kasım 2025 tarihinde 9.185,67 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük bazda %0,65’lik bir artış sergilemiştir. BIST 50, büyüme potansiyeli olan 50 büyük şirketi barındırmaktadır. Bu nedenle, önemli bir kriter olarak öne çıkmaktadır. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturma fırsatı bulmaktadır.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 17 Kasım 2025'te 10.634,04 puan seviyesinde işlem görmektedir. Gün içerisinde %0,65’lik bir artış sergilemiştir. Bu endeks, Türkiye’nin en geniş kapsamlı hisse senedi endeksidir. Piyasa dinamikleri ve ekonomik faktörlerden etkilenmektedir. Bu yükseliş, ülke ekonomisine dair olumlu sinyaller vermektedir. Sürdürülebilir büyüme stratejileri, yatırımcıların bu endeksi tercih etmesinde rol oynamaktadır. Piyasalardaki bu olumlu seyir, yatırımcılar için fırsatlar yaratabilir.