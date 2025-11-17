FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 17 Kasım Pazartesi 2025 BIST Yorumları

17 Kasım 2025 tarihli BIST endeksleri, yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. BIST 30 endeksi 11.530,49 puanla %0,66'lık bir artış gösterirken, BIST 50 9.185,67 puana ulaşarak %0,65'lik bir yükseliş sergiliyor. BIST 100 endeksi ise 10.634,04 puana ulaştı ve %0,65 artış kaydetti.

Borsa İstanbul Özeti 17 Kasım Pazartesi 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

17 Kasım 2025 itibarıyla BIST 30 endeksi 11.530,49 puan seviyesinde işlem görmektedir. Gün içerisinde %0,66'lık bir artış kaydedilmiştir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük ve likit 30 şirketini içermektedir. Güçlü finansal performans gösteren firmalar, endeksin yukarı yönlü hareketine katkı sağlamaktadır. Yatırımcıların bu endeksi takip ederek, uzun vadeli stratejiler geliştirebiliyor.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 17 Kasım 2025 tarihinde 9.185,67 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük bazda %0,65’lik bir artış sergilemiştir. BIST 50, büyüme potansiyeli olan 50 büyük şirketi barındırmaktadır. Bu nedenle, önemli bir kriter olarak öne çıkmaktadır. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturma fırsatı bulmaktadır.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 17 Kasım 2025'te 10.634,04 puan seviyesinde işlem görmektedir. Gün içerisinde %0,65’lik bir artış sergilemiştir. Bu endeks, Türkiye’nin en geniş kapsamlı hisse senedi endeksidir. Piyasa dinamikleri ve ekonomik faktörlerden etkilenmektedir. Bu yükseliş, ülke ekonomisine dair olumlu sinyaller vermektedir. Sürdürülebilir büyüme stratejileri, yatırımcıların bu endeksi tercih etmesinde rol oynamaktadır. Piyasalardaki bu olumlu seyir, yatırımcılar için fırsatlar yaratabilir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
KOZAL
33.78
2.872.546.143,12
% 0.06
11:23
ASELS
182.8
2.524.990.900,30
% 3.86
11:23
THYAO
269.25
2.120.587.717,50
% 0.09
11:23
AKBNK
58.35
1.785.793.056,15
% 0.09
11:23
TUPRS
200.1
1.685.815.493,10
% 0.45
11:23
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

