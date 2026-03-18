Borsa İstanbul Özeti 18 Mart Çarşamba 2026 BIST Yorumları

18 Mart 2026 itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde gözlemlenen artışlar, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yaratmaktadır. BIST 30 endeksi 15.123,07 puana, BIST 50 endeksi ise 11.918,47 puana ulaşmıştır. BIST 100 endeksi ise 13.260,12 puandayken, günlük değişimler sırasıyla yüzde 0,42 ve yüzde 0,32 olarak kaydedilmiştir. Ekonomik istikrar ve büyüme beklentileri, bu endekslerin ciddi bir takip aracı olmasını sağlıyor.

Cansu Çamcı

BIST 30 Analizi
18 Mart 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, saat 10:15’te 15.123,07 puanda bulunmaktadır. Günlük bazda yüzde 0,42’lik artış görülmüştür. Bu durum, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yaratmaktadır. Yükseliş, piyasalardaki genel iyimserliğin bir göstergesidir. BIST 30, Türkiye’nin en büyük ve likit şirketlerini kapsar. Ekonomik istikrar ile büyüme beklentileri, endeksi doğrudan etkilemektedir. Yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken bir gösterge olmaya devam etmektedir.

BIST 50 Durumu
BIST 50 endeksi, 18 Mart 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 11.918,47 puana ulaşmıştır. Günlük değişim yüzde 0,42 olarak kaydedilmiştir. Bu gelişme, piyasa katılımcılarının olumlu duygu içerisinde olduğunu göstermektedir. BIST 50, Türkiye’nin önde gelen 50 şirketini içermektedir. Böylece pazarın geniş bir kesimini temsil eder. Yatırımcıların uzun vadeli stratejilerine katkı sağlar. Portföy çeşitlendirmelerinde önemli bir alternatif sunmaktadır.

BIST 100 Genel Görünümü
18 Mart 2026 tarihinde saat 10:15'te BIST 100 endeksi, 13.260,12 puanda bulunmaktadır. Günlük değişim yüzde 0,32 olarak gözlemlenmiştir. Bu durum, piyasanın genel görünümünde istikrar arayışını göstermektedir. BIST 100, Türkiye'nin tüm borsa şirketlerini kapsayan bir endeks olarak dikkat çekmektedir. Ekonomik trendler ve piyasa hareketlerinin temel göstergelerindendir. Yatırımcıların karar verme süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Ekonomik veriler ve küresel gelişmelerle paralel hareket etmektedir. Böylelikle yatırımcılara fırsatlar sunmaya devam eder.

Bayram tatili öncesi uyardı: 'Çok uygun fiyatlar verip çekiyorlar'Bayram tatili öncesi uyardı: 'Çok uygun fiyatlar verip çekiyorlar'
MAVI temettü tarihi belli oldu! İşte hisse başına ödenecek rakamMAVI temettü tarihi belli oldu! İşte hisse başına ödenecek rakam

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
348.25
3.773.411.428,25
% 2.05
10:48
TERA
311.75
2.147.998.872,00
% 0.73
10:48
THYAO
294.5
1.762.576.384,00
% -0.08
10:48
TUPRS
250.75
1.615.122.839,00
% -0.3
10:48
ISCTR
14.39
1.366.617.413,47
% -0.21
10:48
En Çok Okunan Haberler
Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Ege Kökenli anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Ege Kökenli anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

