Borsa İstanbul Özeti 19 Kasım Çarşamba 2025 BIST Yorumları

19 Kasım 2025 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksi 11.668,18 puan seviyesinde işlem görerek günlük %0,39 değişim kaydetti. Yatırımcıların Türk hisse senedi pazarını takip ederken, önemli şirketlerin performansları da araştırılıyor. BIST 50 ve BIST 100 endekslerinin de yükseliş göstermesi, yatırımcı ilgisini şekillendiriyor.

BIST 30 Üzerine Güncel Bir Değerlendirme

19 Kasım 2025 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksi 11.668,18 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,39 olarak kaydedildi. Bu durum, yatırımcıların Türk hisse senedi piyasasına olan güvenine dair işaretler veriyor olabilir. BIST 30, Türkiye'nin önde gelen 30 şirketinin hisselerini barındırıyor.

BIST 50 Endeksi Görünümünde İyileşme

BIST 50 endeksi 19 Kasım 2025 tarihinde 9.309,72 puandan işlem görüyor. Günlük değişim ise %0,41 olarak belirlendi. Bu yükseliş, piyasanın genel dalgalanmalarına rağmen güçlü bir seyir izlediğini gösteriyor. BIST 50, Türkiye'nin üst düzey şirketlerinden oluşan bir yapı sunuyor.

BIST 100 Endeksi: Yatırımcıların Gözdesi

BIST 100 endeksi, 19 Kasım 2025 tarihindeki işlemlerde 10.772,04 puana ulaştı. Günlük %0,4'lük bir artış gösterdi. Bu değer, borsa genelinde daha geniş bir kitleye hitap eden bir endeks durumunda. Ayrıca, piyasanın gücünü de yansıtmakta. BIST 100, Türkiye'nin en büyük 100 şirketini kapsıyor. Yatırımcıların çeşitliliği söz konusu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TERA
299.5
368.326.298,00
% 0.34
09:55
DSTKF
780
251.727.060,00
% 1.96
09:55
THYAO
268.75
85.601.443,75
% 0.47
09:55
KOZAL
37.32
46.371.480,84
% 0.32
09:55
EUREN
7.3
45.638.432,00
% 1.25
09:55
