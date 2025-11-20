FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 20 Kasım Perşembe 2025 BIST Yorumları

20 Kasım 2025 tarihinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, yatırımcılar için önemli göstergeler sunuyor. BIST 30 endeksi sabah saatlerinde 11.918,91 puana ulaşarak %0,53'lük bir artış kaydetti. BIST 50 endeksi ise 9.493,27 puana çıkarken %0,52’lik bir değişim sergiledi. BIST 100 endeksi, 10.959,01 puana ulaşarak %0,51’lik bir artışla piyasa güvenini artırıyor. Bu durum, genel ekonomik beklentilere olumlu etki ediyor.

BIST 30 Güncel Durumu: 20 Kasım 2025
20 Kasım 2025 sabahında saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 11.918,91 puana yükseldi. Bu, günlük bazda yaklaşık %0,53 oranında bir değişim anlamına geliyor. Bu değer, yatırımcılar arasında olumlu bir ruh hali yarattı. Ayrıca piyasa beklentilerini destekledi. BIST 30, Türkiye’nin en büyük ve likit şirketlerinin performansını belirtiyor. Bu önemli endeksin yükselmesi, genel ekonomik duruma dair iyimser bir gösterge.

BIST 50 Güncel Durumu: 20 Kasım 2025
BIST 50 endeksi, 20 Kasım 2025 tarihinde saat 10:15’te 9.493,27 puana ulaştı. Bu, %0,52’lik bir günlük değişim kaydedildiği anlamına gelir. Bu hareket, yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki durumu pozitif değerlendirdiğini gösteriyor. BIST 50, piyasanın genel dinamiklerini yansıtır. Ayrıca daha geniş bir şirket profiline odaklanır. Bu nedenle yatırımcılar için önemli bir referans noktası olmaya devam ediyor.

BIST 100 Güncel Durumu: 20 Kasım 2025
Saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 10.959,01 puana ulaştı. Bu, %0,51'lik bir günlük değişim göstermiştir. Bu değer, Türkiye’nin borsa piyasasının genel sağlığını yansıtıyor. BIST 100’ün istikrarlı bir şekilde yükselmesi, yatırımcıların ekonomik beklentilerini güçlendiriyor. Bu durum, piyasa güveninin arttığını da gösteriyor. Dolayısıyla uzun vadeli yatırım stratejileri açısından olumlu bir zemin oluşturuyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
KOZAL
39.26
2.906.296.656,84
% 5.14
10:45
THYAO
278.5
1.889.193.461,50
% 0.36
10:45
ECOGR
23.5
1.372.120.860,34
% -2
10:45
EREGL
24.4
1.358.427.240,88
% 0.91
10:45
ISCTR
12.82
1.225.975.671,10
% 1.42
10:45
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

