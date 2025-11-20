Borsa İstanbul Özeti 20 Kasım Perşembe 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Güncel Durumu: 20 Kasım 2025

20 Kasım 2025 sabahında saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 11.918,91 puana yükseldi. Bu, günlük bazda yaklaşık %0,53 oranında bir değişim anlamına geliyor. Bu değer, yatırımcılar arasında olumlu bir ruh hali yarattı. Ayrıca piyasa beklentilerini destekledi. BIST 30, Türkiye’nin en büyük ve likit şirketlerinin performansını belirtiyor. Bu önemli endeksin yükselmesi, genel ekonomik duruma dair iyimser bir gösterge.

BIST 50 Güncel Durumu: 20 Kasım 2025

BIST 50 endeksi, 20 Kasım 2025 tarihinde saat 10:15’te 9.493,27 puana ulaştı. Bu, %0,52’lik bir günlük değişim kaydedildiği anlamına gelir. Bu hareket, yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki durumu pozitif değerlendirdiğini gösteriyor. BIST 50, piyasanın genel dinamiklerini yansıtır. Ayrıca daha geniş bir şirket profiline odaklanır. Bu nedenle yatırımcılar için önemli bir referans noktası olmaya devam ediyor.

BIST 100 Güncel Durumu: 20 Kasım 2025

Saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 10.959,01 puana ulaştı. Bu, %0,51'lik bir günlük değişim göstermiştir. Bu değer, Türkiye’nin borsa piyasasının genel sağlığını yansıtıyor. BIST 100’ün istikrarlı bir şekilde yükselmesi, yatırımcıların ekonomik beklentilerini güçlendiriyor. Bu durum, piyasa güveninin arttığını da gösteriyor. Dolayısıyla uzun vadeli yatırım stratejileri açısından olumlu bir zemin oluşturuyor.