FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 22 Aralık 2025 Pazartesi İşte BIST 100 endeksi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 yükselişle 11.383,46 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,06 artışla 11.341,90 puandan tamamladı. Türkiye'nin büyük şirketlerini içeren bu endeksler, ekonomik durumu analiz edenler için kritik önem taşımaktadır.

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 22 Aralık 2025 Pazartesi İşte BIST 100 endeksi
Cansu Akalp

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,56 puan ve yüzde 0,37 artışla 11.383,46 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,59 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,28 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 22 Aralık 2025 Pazartesi İşte BIST 100 endeksi 1

Küresel piyasalar, yapay zeka ile teknoloji şirketlerine ilişkin endişelerin azalması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerin gücünü korumasıyla haftaya pozitif başladı.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TERA
295.75
7.551.580.583,50
% -9.97
10:40
DSTKF
545
3.433.278.732,00
% 2.35
10:40
TRALT
43.82
2.433.393.828,52
% 3.84
10:40
THYAO
276.5
2.148.858.618,25
% -0.27
10:40
ASELS
211.3
1.901.152.576,60
% 0.09
10:40


En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu burayarelrelrelrel tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) , yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.450 ve 11.550 puanın direnç, 11.250 ve 11.150 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AVM ve zincir marketler için MHP'li isimden açıklamaAVM ve zincir marketler için MHP'li isimden açıklama
Yılbaşı öncesi hindiye talep patladı! "Soğuk zincirin korunduğuna dikkat edilmeli"Yılbaşı öncesi hindiye talep patladı! "Soğuk zincirin korunduğuna dikkat edilmeli"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bist canlı borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.