Borsa İstanbul Özeti 23 Ekim Perşembe 2025 BIST Yorumları

BIST 30, 23 Ekim 2025 tarihinde 11.518,79 seviyesinde işlem görmektedir ve günlük değişim %0,27 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, büyük şirket hisselerine olan ilginin devam ettiğini göstermektedir. BIST 50, aynı tarihte 9.153,69 seviyesine ve %0,26’lık günlük değişime ulaşmıştır. BIST 100 ise 10.584,59 seviyesinde işlem görerek %0,32'lik bir artış göstermiştir. Tüm endekslerdeki hareketlilik, Türkiye ekonomisinin genel sağlığına ve piyasa dinamiklerine bağlıdır.

BIST 30 Güncel Durumu

23 Ekim 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 30, 11.518,79 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim %0,27 olarak belirlenmiştir. Bu durum, yatırımcıların büyük şirket hisselerine ilgisinin devam ettiğini göstermektedir. BIST 30’un performansı, Türkiye ekonomisinin genel sağlığıyla ilişkilidir. Büyük oyuncuların yatırım kararları da bu durumu etkilemektedir.

BIST 50 Güncel Durumu

BIST 50, 23 Ekim 2025 tarihinde saat 10:15’te 9.153,69 seviyesini görmüştür. Günlük değişim oranı %0,26 olarak kaydedilmiştir. BIST 50'nin performansı, küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı dayanıklılığını artırmakta önemlidir.

BIST 100 Güncel Durumu

23 Ekim 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 100, 10.584,59 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim %0,32 olarak belirlenmiştir. BIST 100, Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin performansını yansıtan önemli bir göstergedir. BIST 100'deki hareketlilik, piyasa trendleriyle bağlantılıdır. Bu nedenle yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bir endekstir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
289.25
864.867.814,50
% 0.43
10:07
TEHOL
40.16
838.376.621,34
% 3.72
10:07
TUPRS
185.4
606.979.799,90
% 2.04
10:07
ALTINS1
66.42
543.260.532,52
% -3.68
10:07
AKBNK
58.35
498.915.866,20
% 0.78
10:07
