Borsa İstanbul Özeti 25 Aralık Perşembe 2025 BIST Yorumları

25 Aralık 2025 tarihinde BIST 100 endeksi 11.378,44 puana yükseldi, günlük değişim oranı ise %0.34 oldu. Yatırımcılar bu endekslerin güçlü performansı ve piyasalardaki olumlu havayı takip ediyor. Ekonomik veriler ise genel olarak ivme kazanıyor.

BIST 30
25 Aralık 2025 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksi, sabah saat 10:15’te 12.368,03 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük olarak %0.35’lik bir artış gösteriyor. Son günlerdeki piyasa hareketleri, yatırımcıların büyük hisselere yönelmesiyle destekleniyor. Ekonomik veriler genel olarak olumlu bir seyir izliyor. Bu durum BIST 30’un performansını güçlendiriyor.

BIST 50
BIST 50 endeksi, 25 Aralık 2025'te 10:15’te 9.889,11 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0.36 olarak kaydedildi. Dönemsel olarak yükselişe geçen BIST 50, sanayi ve teknoloji sektörlerindeki güçlü performansla destekleniyor. Yatırımcılar endeksin yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyor.

BIST 100
25 Aralık 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 11.378,44 puan seviyesine ulaştı. Günlük değişim oranı %0.34 olarak belirlendi. BIST 100, Türkiye'nin toplam piyasa değerinin büyük bir kısmını temsil ediyor. Bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Piyasalardaki olumlu hava, BIST 100'ün değer kazanmasına katkı sağlıyor. Yatırımcıların dikkatli ve stratejik bir yaklaşım benimsemesi gerektiği değerlendirilmektedir.

