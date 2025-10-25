FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 25 Ekim Cumartesi 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 3,14 değer kazanarak 10.941,79 puandan tamamlarken, 260,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek işlem hacmine ulaştı. BIST 30, 11.973,08 seviyesinde %3,5'lik bir artışla güçlü bir trend sergiledi.

Ezgi Sivritepe

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,14 değer kazanarak 10.941,79 puandan tamamlarken, 260,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek işlem hacmine ulaştı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 333,53 puan arttı.

24 Ekim Cuma günü Borsa'nın nasıl kapandığı araştırılıyor. İşte BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 kapanışları...

BIST 30

BIST 30 endeksi, 11.973,08 seviyesinde işlem dü. Güçlü bir yükseliş trendi sergiledi. Bu artış, büyük piyasa oyuncuları ve yatırımcıların sektörel bazda hisselere olan ilginin arttığını gösterdi. Ayrıca, şirket kar açıklamalarının olumlu yönde olması bu durumu destekliyor.

BIST 50

BIST 50 endeksi, 9.510,26 seviyesindeydi. Günlük değişimi %3,38 olarak gerçekleşti. Bu yükseliş, piyasa aktörlerinin daha risk iştahlı hale gelmesiyle ortaya çıktı. Ekonomik büyüme sinyalleri, yatırımcı güvenini artırıyor. BIST 50'deki bu olumlu performansa katkı sağlıyor.

BIST 100

BIST 100 endeksi, 10.941,79 seviyesinde işlem görmekte. Gün içerisinde %3,14'lük bir artış kaydetti. Yabancı yatırımcıların Türk piyasalarına olan ilgisi artıyor. Pozitif gelişmeler, BIST 100'ün genel piyasa görünümüne ilişkin umutları artırıyor. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
60.2
25.705.427.996,65
% 2.82
18:10
THYAO
297
25.126.837.234,00
% 4.49
18:10
ISCTR
13.18
19.159.886.780,88
% 9.29
18:10
YKBNK
32.76
15.041.630.827,90
% 7.91
18:10
GARAN
131.6
14.530.506.819,80
% 4.28
18:10
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
