Borsa İstanbul Özeti 29 Eylül Pazartesi 2025 BIST Yorumları

Borsa haftaya düşüşle başladı.

BIST 30 Analizi

29 Eylül 2025 tarihinde sabah saatlerinde BIST 30 endeksi 12.194,32 puan seviyesindeydi. Yatırımcılar küresel piyasalardaki dalgalanmaları dikkatle izlemekte. Ayrıca yerel ekonomik verilerin okumasına da önem veriyorlar.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi 29 Eylül 2025 tarihinde sabah saatlerinde 9.735,89 puan seviyesindeydi.

BIST 100 Analizi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,35 düşüşle 11.112,30 puandan başladı. BIST 100'de yaşanan hafif düşüş, yatırımcıların genel piyasa algısından kaynaklanıyor. Yatırımcıların yaz sezonu sonrası piyasa koşullarını dikkate alarak alım-satım kararlarını gözden geçirmesi bekleniyor. Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.200 ve 11.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.