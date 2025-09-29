FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 29 Eylül Pazartesi 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul Özeti 29 Eylül Pazartesi 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul Özeti 29 Eylül Pazartesi 2025 BIST Yorumları

Borsa haftaya düşüşle başladı.

BIST 30 Analizi

29 Eylül 2025 tarihinde sabah saatlerinde BIST 30 endeksi 12.194,32 puan seviyesindeydi. Yatırımcılar küresel piyasalardaki dalgalanmaları dikkatle izlemekte. Ayrıca yerel ekonomik verilerin okumasına da önem veriyorlar.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi 29 Eylül 2025 tarihinde sabah saatlerinde 9.735,89 puan seviyesindeydi.

BIST 100 Analizi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,35 düşüşle 11.112,30 puandan başladı. BIST 100'de yaşanan hafif düşüş, yatırımcıların genel piyasa algısından kaynaklanıyor. Yatırımcıların yaz sezonu sonrası piyasa koşullarını dikkate alarak alım-satım kararlarını gözden geçirmesi bekleniyor. Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.200 ve 11.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
29 Eylül Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları29 Eylül Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları
Türkiye'nin en zengin 35. kişisi... Her yerde aranıyorTürkiye'nin en zengin 35. kişisi... Her yerde aranıyor

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
CWENE
22.34
4.197.439.468,00
% -0.98
10:46
PEKGY
8.84
2.284.036.792,53
% 6.25
10:46
EREGL
30.22
2.224.750.318,94
% -0.33
10:46
THYAO
320
1.921.164.231,50
% 0.08
10:46
YKBNK
34.74
1.434.118.261,86
% 1.7
10:46
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.