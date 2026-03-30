Borsa İstanbul Özeti 30 Mart Pazartesi 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 30 Mart 2026 tarihinde gösterdikleri düşüşle dikkat çekiyor. BIST 30 endeksi 14.453,69 puana gerilerken, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri sırasıyla 11.386,02 ve 12.698,19 puanda işlem görüyor. Günlük düşüşler, piyasa dinamikleri ve yatırımcı güvenini sorgulatıyor. Küresel faktörlerin etkisinin hissedildiği bu dönemde, yatırımcılar ekonomik verilere ve dış piyasalara odaklanıyor.

Cansu Çamcı

BIST 30, 50 ve 100 Üzerine Güncel Gözlem

30 Mart 2026 tarihinde saat 10:15'te BIST 30 endeksi 14.453,69 puan seviyesine gerilemiştir. Günlük bazda %0,19'luk bir düşüş kaydedilmiştir. BIST 30, Türkiye'nin önde gelen büyük şirketlerini kapsar. Piyasa trendlerini ve yatırımcı güvenini yansıtan önemli bir gösterge niteliğindedir. Ancak gün içerisindeki gerileme, piyasa dinamiklerini ortaya koymaktadır. Küresel faktörlerin etkileri de gözlenmektedir.

Aynı saatte BIST 50 endeksi 11.386,02 puanla işlem görmektedir. Bu endekste günlük bazda %0,32'lik bir düşüş yaşanmıştır. BIST 50, orta ölçekli şirketlerin bulunduğu bir kesit sunar. Yatırımcılara geniş bir perspektif sağlamaktadır. Son günlerdeki düşüşler yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Piyasanın genel sağlığına dair soru işaretleri doğmaktadır.

BIST 100 endeksi de 12.698,19 puanla işlem görmektedir. Günlük bazda %0,23'lük bir azalma kaydedilmiştir. BIST 100, Türkiye'nin en büyük 100 şirketini kapsamaktadır. Daha geniş bir ekonomik tablo sunmaktadır. Gün içindeki bu hafif gerileme, piyasalardaki volatiliteyi göstermektedir. Belirsizlik hali sürmektedir. Yatırımcılar, ekonomik verileri dikkatle izlemektedir. Dış piyasa hareketleri de takip edilmektedir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
240.5
19.577.056.744,40
% 0.12
18:10
THYAO
294
8.832.279.043,75
% 0.17
18:10
ASTOR
205.9
7.867.214.510,30
% 1.33
18:10
ISCTR
13.18
6.278.005.470,08
% 0
18:10
KCHOL
192.6
5.420.994.968,20
% 1.74
18:10
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

