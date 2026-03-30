Borsa İstanbul Özeti 30 Mart Pazartesi 2026 BIST Yorumları

BIST 30, 50 ve 100 Üzerine Güncel Gözlem

30 Mart 2026 tarihinde saat 10:15'te BIST 30 endeksi 14.453,69 puan seviyesine gerilemiştir. Günlük bazda %0,19'luk bir düşüş kaydedilmiştir. BIST 30, Türkiye'nin önde gelen büyük şirketlerini kapsar. Piyasa trendlerini ve yatırımcı güvenini yansıtan önemli bir gösterge niteliğindedir. Ancak gün içerisindeki gerileme, piyasa dinamiklerini ortaya koymaktadır. Küresel faktörlerin etkileri de gözlenmektedir.

Aynı saatte BIST 50 endeksi 11.386,02 puanla işlem görmektedir. Bu endekste günlük bazda %0,32'lik bir düşüş yaşanmıştır. BIST 50, orta ölçekli şirketlerin bulunduğu bir kesit sunar. Yatırımcılara geniş bir perspektif sağlamaktadır. Son günlerdeki düşüşler yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Piyasanın genel sağlığına dair soru işaretleri doğmaktadır.

BIST 100 endeksi de 12.698,19 puanla işlem görmektedir. Günlük bazda %0,23'lük bir azalma kaydedilmiştir. BIST 100, Türkiye'nin en büyük 100 şirketini kapsamaktadır. Daha geniş bir ekonomik tablo sunmaktadır. Gün içindeki bu hafif gerileme, piyasalardaki volatiliteyi göstermektedir. Belirsizlik hali sürmektedir. Yatırımcılar, ekonomik verileri dikkatle izlemektedir. Dış piyasa hareketleri de takip edilmektedir.