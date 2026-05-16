Fed, Kevin Warsh göreve başlayana kadar Jerome Powell'ı geçici başkan olarak atadı

Warsh'un yemin ederek göreve başlamasının beklendiği kaydedilen açıklamada, Fed Yönetim Kurulunun, Warsh yeni başkan olarak yemin edene kadar Powell'ı geçici başkan olarak atadığı bildirildi.

POWELL GEÇİCİ BAŞKAN OLARAK ATANDI

Açıklamada, görevdeki başkanın geçici olarak bu göreve getirilmesine ilişkin uygulamanın, başkanlar arasındaki benzer geçiş dönemlerinde geçmişte de izlenen uygulamalarla uyumlu olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'u Fed Başkanlığı için aday gösterdiğini açıklamıştı.

ABD Senatosu, 13 Mayıs'ta Warsh'un Fed Başkanlığını onaylamıştı.

Stanford Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu 56 yaşındaki Warsh, 2006-2011 yıllarında Fed Yönetim Kurulunda görev yapmıştı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır