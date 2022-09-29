Borsa yatırımcıları dikkat! Yarın son gün…

Borsada yaşanan sert satışlar sonrası yetkililerden kritik bir açıklama geldi. Bankacılık hisselerinde yaşanan hareketliliğin ardından ortaya çıkan risklere karşı aracı kurumlar ve fonlar, otoritelerin gözetiminde teminat açığı riskini önemli ölçüde azalttı.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, en yüksek riski taşıyan aracı kurumlar ve fonlar arasında yapılan özel bir emirle, yüksek riskli hisselerde pozisyonlar karşılıklı olarak eşleştirildi.

Geçen haftadan bu yana yapılan toplantılar neticesinde varılan anlaşmaya göre vadeli işlemlerde en yüksek pozisyonu taşıyan fonlar ile aracı kurumlar arasında pozisyonlar kapatıldı. Ayrıca spot piyasada elinde bu hisseleri taşıyan arbitraj fonları hisseleri aracı kurumlara sattı.

"TEMERRÜT RİSKİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTILDI"

Bloomberg'e konuşan yetkili, son işlemler neticesinde 30 Eylül’deki takas sırasında ortaya çıkabilecek temerrüt riskinin önemli ölçüde azaltıldığını ancak henüz tamamen bitmediğini kaydetti.

Yetkili, regülatörlerin yakın izlemesinin son güne kadar devam edeceğini ve aracı kurumların gerekli maddi yükümlülükleri yerine getirip getirmediğinin takip edileceğini belirtti.

ÜÇ KRİTİK HİSSEDE SON DURUM

Şekerbank, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerinin VİOP’taki Eylül kontratlarında açık pozisyonlar Salı günü itibarıyla sırasıyla yüzde 71, yüzde 74 ve yüzde 49 oranında geriledi.

Altı hissede başlayan türbülans sonunda geriye kalan bu üç hisse riskin en yüksek olduğu hisseler olarak görülüyordu.

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Son iki haftada yüzde 38 düşen bankacılık hisseleri, vadeli piyasada yüksek açık pozisyonlara neden olmuş ve aracı kurumların finansal istikrarını tehdit edebilecek noktaya ulaşmıştı. Hisselerdeki sert düşüş daha önceki iki aylık sert rallinin ardından gelmişti.

Vadeli piyasada eylül kontratlarının takas günü yaklaşırken bazı yatırımcılar aracı kurumların gerekli yükümlülükleri yerine getiremeyebileceği endişesini taşıyordu.



