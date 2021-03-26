Borsada, açığa satış işlemi bugün de uygulanıyor! Açığa satış emri nedir?

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işleminin, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.
Açıklamada, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde, açığa satış işleminin en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabileceği vurgulanarak, "Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST-50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabiliyor. Borsa İstanbul, 23 Mart'ta yaptığı açıklama ile söz konusu paylarda bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasına karar vermiş, sonraki günlerde de bu uygulamayı sürdürmüştü. Yapılan açıklama ile yukarı adım kuralı bugün de geçerli olacak.(AA)
Borsa İstanbul'da uygulanan açığa satış uygulaması ile ilk kez karşılaşan vatandaşlar ne anlama geldiğini araştırıyor. Açığa satış uygulaması, sahip olunmayan hisse senedinin ödünç alınmak sureti ile satılması anlamına gelmektedir.
Açığa satış emri, ilgili hissenin fiyatının trendine bağlı olarak en son gerçekleşen işlem fiyatı düzeyinden veya bu düzeyin bir adım üzerindeki fiyatlardan yapılabilir.
Henüz fiyat oluşmamış ise emrin fiyatı, kapanış fiyatının en az bir adım üzerinde olmak zorundadır.
Baz fiyatı değiştirilmiş veya serbest marjlı hisselerde henüz işlem gerçekleşmeden açığa satış emri verilemez. Aksi belirtilmedikçe girilen her emir ilgili seans süresince geçerlidir.
Ancak emirler geçerli oldukları süre veya son tarih belirtilerek tarihli emir şeklinde verilebilir.
Tarihli emirler Borsa Yönetim Kurulu'nun belirlediği süreye kadar girilebilen, adım ve fiyat değişme kuralları çerçevesinde geçerliliğini koruyan emirlerdir.
Hisse senedinin baz fiyatında emrin geçerlilik süresi içinde temettü ödemesi ve sermaye arttırımından kaynaklanan bir değişme olmuşsa veya sistemde üye kodu değişikliği yapıldığı durumda, bu tür emirler iptal edilir.
Tarihli emirler üye tarafından, istenildiğinde seans bazında geçerli emre çevrilebilir. Borsa Yönetim Kurulu Borsa emirlerine ilişkin düzenleme yapabilir.
İMKB Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesi (f) bendi uyarınca Hisse Senetleri Piyasası Müdürü, Müdür Yardımcısı veya ilgli eksper tarafından gerekli görüldüğünde piyasaya intikal ettirilmiş alım-satım emirlerinin tamamına veya bir kısmına ilişkin olarak üyelerin tutmaları gereken kayıt ve belgelerin ibrazı Yönetim Kurulu'nca önceden belirlenen esaslar çerçevesinde istenebilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum