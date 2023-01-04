Borsada emir sırası nedir? Borsada emir ne zaman gerçekleşir?

Her piyasanın ve yatırımın kendisine göre kuralları olduğu gibi borsa piyasasının da kendine has kuralları vardır. Kıymetli evrak ve malların alış ve satış işlemlerinin gerçekleştiği borsa piyasasında bir aksiyon alabilmek için emir verilmesi gerekir. Yani piyasada alım veya satım işlemi yapılacaksa bu işlem doğrultusunda emir verilmesi gerekir. İşlemin gerçekleşmesi için verilen emirlerin, alım emrine karşılık satım emrinin olması ve fiyatlarının da birbirini karşılaması gerekir.

Borsada emir sırası nedir?

Piyasaların açılışından önce açılış emri toplanır ve bu emirler doğrultusunda sürekli işlemlerde geçerli olacak fiyatlar belirlenir. Borsada kullanılan emirlerin kuralları vardır. Emirler sürekli müzayede yöntemiyle eşleşir. Uluslararası Tahvil Pazarı'nda iki zıt emrin eşleşebilmesi için alımda en yükse kfiyat sıramda da en düşük fiyatlı emirlere öncelik verilir. Aynı fiyatlı olan emirlerde de zaman önceliği uygulanır. Fiyat eşitliğinin olmadığı durumlarda sistemde önce var olan emrin fiyatı işlem fiyatı olarak alınır.

Borsa piyasasında emir, girildiği gün içerisinde geçerlidir. Borsa içerisinde verilen emir gün sonuna kadar gerçekleşmezse işlem sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilmektedir. Borsada ertesi güne emir verme gibi ayrı bir işlem mevcut olmasa da borsa kapandıktan sonra verilen emirler bir sonraki iş gününe kadar bekleyen emir olarak hesapta durur ve borsa açıldığında işlem görür. İşlem tipleri genel olarak anlık emir ve bekleyen emir olarak ikiye ayrılır. Anlık emirler piyasadaki fiyat üzerinden hareket eder. Bekleyen emirler ise yatırımcı tarafından belirlenen fiyat seviyesine geldiğinde harekete geçer. Borsada bekleyen emirleri görme için çeşitli analiz araçlarından yararlanılabilir.

Borsada emir ne zaman gerçekleşir?

Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören hisse senetleri açılış, kapanış ve sürekli seans olmak üzere üç seansta gerçekleşir. Borsa seans saatleri şu şekildedir:

Hafta içi her gün saat 09.45 ile 09.55 arasında piyasada açılış emir toplama işlemleri gerçekleşir. Piyasada saat 09.55 itibari ile ise fiyat belirleme ve işlemler gerçekleşir.

Sürekli seans yöntemi işlemi ise saat 10.00 ile 18.00 arasında devam eder. Belirtilen bu saatler arasında borsada herhangi bir seans arası yada işlem kısıtlama bulunmaz.

Borsada 18.00 itibari ile sürekli seans bittiğinde saat 18.05’ kadar kapanış marj yayını, emir toplama ve fiyat belirleme işlemleri gerçekleştirilir. Saat 18.07 ile 18.10 arasında marj yayını ve işlemler yapılır.



