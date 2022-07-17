Borsada pamuk fiyatı nasıl hesaplanır? Pamuk fiyatı hesaplama nasıl yapılır?

Pamuk, endüstriyel anlamda en çok kullanılan tarım ürünleri arasında yerini alır. Bu nedenle pamuk fiyatının belirlenmesi, borsa için önemli bir noktadır. Yatırımcılar, küresel anlamda gerçekleşen pamuk ihracatı hakkında ve fiyatlarının hesaplanması konusunda bilgi sahibi olmalıdırlar. ABD, Dünya üzerinde en çok pamuk üretimi yapan ülkeler arasında yer almaktadır. Daha çok bu sektörde polyester ve elyaf yapımı gibi noktalarda kullanılan pamuk, borsada birtakım yatırım işlemlerinin sonuçlanmasında ya da ön görülmesinde aktif olarak rol oynamaktadır.

Borsada Pamuk Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

Borsada pamuk fiyatının, aylık kontratlarla bir bağlantısı söz konusudur. Kontrat aylarında teslim edilecek olan pamuğun alış ve satış fiyatları belirlenmektedir. Buna örnek olarak; Mart ayına ait olan bir kontrat aslında Mart ayında teslim edilecek olan pamuğun fiyatını göstermektedir.

Vadesi dolmak üzere olan kontratlar için ise “nearby” terimi kullanılmaktadır. Buna da bir örnek vermek, anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Bir kontrat eğer Şubat ayında görünüyor ise bu kontrat aslında Mart ayının kontratını belirler.

A Endeks Nedir?

A Endeks, küresel anlamda pamuk fiyatının belirlenmesi açısından önemlidir. En genel tanımıyla A Endeks, pamuk ticareti yapanların günlük anketleri sonucunda yaptıkları ihracatın genel ortalamasını ifade etmektedir denebilir. A Endeks ortalamasına orta sınıf olarak değerlendirilen 16 pamuk türü katılmaktadır. Bunlar arasında en ucuz 5 tanesi, A Endeksi oluşturmaktadır. Ucuz olanların belirliyor olmasının sebebi ise ucuz pamuk türlerinin ticaretinin daha fazla yapılıyor olmasıdır.

Pamuk Fiyatları Hangi Durumlardan Etkilenir?

Pamuk fiyatları, birçok durumdan etkilenebilmektedir. Fakat en temel durum olarak iklim koşulları, hükümetlerin uygulamalarında gerçekleşen değişimler ve rekolte verilebilir. Arz talep dengesinin de fiyat değişikliğine neden olduğu söylenebilir.

Elbette ki pamuk fiyatlarını etkileyecek en temel durum ekonomik kriz durumu olmaktadır. Böyle bir durum, direkt olarak her şeyin maliyetini, teminini ve piyasasını daha pahalı hale getirebilecektir. Bu durumda pamuk fiyatları da artış gösterecektir.

Pamuk fiyatları, çeşitli web siteleri ya da araçlar aracılığıyla anlık olarak takip edilmektedir. Canlı pamuk analizlerinin yapıldığı bu sitelerde, pamuğun düşüş ve artışlarının grafiklerini ve oranlarını görüntülemek mümkündür.



