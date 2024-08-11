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Borsada yatırımcı göçü! 1 milyon kişi çıktı!

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
11.08.2024 09:32
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Bir dönem yatırmcıların akın ettiği halka arzın dönemi büyük bir göçe tanıklık ediyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun yayımladığı son verilere göre, ‘tavan’sız kalan halka arzların ardından yaklaşık 1 milyon yatırımcı borsadan çıktı. Ancak borsadan ayrılan bu yatırımcıların küçük tasarruf sahibi olması nedeniyle portföyleri olumsuz yönde etkilemedi.

Borsada yatırımcı göçü! 1 milyon kişi çıktı!

Bir dönem oldukça popüler olan ve birçok yatırımcının tercihleri arasında ilk sırada bulunan halka arzın sonuna yaklaşmasıyla birlikte borsada yatırımcı göçü yaşanmaya başladı. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre yaz aylarında büyük bir kısmı küçük tasarruf sahibi yaklaşık 1 milyon yatırımcı borsadan çıktığını belirledi. Bu verilere göre Mayıs ayında 8 milyon 328 bin 250 olan pay senedi yatırımcı sayısı, 9 Ağustos Cuma günü itibariyle 7 milyon 362 bin 644’e düştü. Bu dönemde borsadaki yatırımcı sayısı 965 bin 606 kişi azaldı.

PORTFÖYLERİ OLUMSUZ ETKİLEMEDİ

Sözcü Gazetesi yazarı Tolga Uğur’un haberine göre, “Halka arz yatırımcıları” olarak nitelendirilen küçük tasarruf sahipleri borsadan çıktığı için yatırımcı sayısındaki düşüş portföyleri olumsuz etkilemedi. Borsadaki yatırımcı göçüne rağmen pay senedi yatırımcılarının portföyleri 5.84 trilyon liradan 5.94 trilyon liraya yükseldi.

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HALKA ARZLAR DURMA NOKTASINA GELDİ

Pay senedi yatırımları 1.001 ile 5 bin lira arasında olan gruptaki yatırımcı sayısı Mayısta 2 milyondu, temmuzda ise 1.4 milyona kadar indi. Böylece bu gruptaki yatırımcı sayısı 586 bin kişi azaldı. Borsadaki birikimi 5 bin 1 ile 10 bin lira arasında olanların sayısı ise 3 ayda 101 bin kişi azalarak 710 bine indi. Pay senetlerinin değeri yalnızca 101 ile 1.000 TL arasında olanların sayısı da 3 ayda 142 bin kişi azalarak 883 bin 897 kişi oldu. Borsada yatırımcı sayısının yaklaşık 1 milyon kişi azalmasında, halka arzların yaz aylarında neredeyse durma noktasına gelmesi etkili oldu. 8 şirketin halka arz olduğu Mayıs ayından sonra; Haziranda 2, Temmuzda 1, Ağustosun ilk haftasında da 1 yeni şirket borsaya kote oldu.

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BORSAYA YAZ MEVSİMİ YARAMADI

Mayıs ayının sonundan bu yana yatırımcı göçünün olduğu borsada manşet endeks BIST 100 yüzde 5 geriledi. Borsa bu dönemde 11 bin puanı aşarak rekor kırdıktan sonra derinleşen satışların etkisiyle cuma günü 9.907 puana kadar indi. Borsadan çıkan yatırımcılarının yaş profillerine bakıldığında biraz daha dengeli bir dağılım olduğu göze çarpıyor. Borsadan kopanların 336 bini 20’li yaşlarında, 225 bini 30’lu yaşlarında, 132 bini ise 40’lı yaşlarda olduğu tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
halka arz borsa
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