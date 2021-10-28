Bugün (28 Ekim 2021 Perşembe) 18 ayar altın bilezik kaç TL oldu? 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

28 Ekim sabahına yüzde 0,21'lik yükseliş ile başlayan dolar 9,51 TL oldu. Bu hafta 573 TL'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselen gram altın 549 TL oldu. Dolardaki yükseliş ile altın bilezik fiyatları da yönünü yukarı çevirdi. İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

14 ayar altın bileziğin alışı 310,09, satışı ise 310,36 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

18 ayar altın bilezik 397,13 TL'den alınıp 397,48 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

22 ayar altın bilezik 496,14 TL'den alınıyor ve 496,57 TL'den satılıyor.

