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CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 14 Temmuz 2026 BIST 100

Canlı borsa 14 Temmuz 2026 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,74 düşüşle 13.988,40 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 14 Temmuz 2026 BIST 100
Aleyna Türkmen

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kaybederek 14.092,02 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 103,61 puan ve yüzde 0,74 azalışla 13.988,40 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 14 Temmuz 2026 BIST 100 1

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 9,35 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve tahvil piyasasında satış baskısını artırmasından kaynaklanan endişelerle negatif seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 14 Temmuz 2026 BIST 100 2

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verisi başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
327
3.744.128.724,25
% -1.95
10:41
ASELS
350.75
2.831.611.905,25
% -0.5
10:41
ASTOR
325
2.778.701.791,50
% 2.2
10:41
BETAE
103.5
2.501.395.984,80
% 9.99
10:41
YKBNK
33.92
2.143.903.615,54
% -0.53
10:41
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Borsa İstanbul canlı borsa
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