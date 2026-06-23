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CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 23 Haziran 2026 BIST 100

Canlı borsa 23 Haziran 2026 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 azalışla 14.649,12 puandan başladı. İşte 23 Haziran 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 23 Haziran 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün dar bir bantta hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 14.729,65 puandan tamamladı.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 23 Haziran 2026 BIST 100 1

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 80,52 puan ve yüzde 0,55 azalışla 14.649,12 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 23 Haziran 2026 BIST 100 2

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,24 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,07 ile madencilik oldu.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 23 Haziran 2026 BIST 100 3

ABD-İran hattında barış sürecine yönelik ilerleme sağlanması petrol fiyatları ve enflasyon görünümü açısından destekleyici olsa da anlaşmanın kırılgan zeminde ilerlemesi ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz artırım beklentilerinin yeniden güçlenmesi, küresel piyasalarda risk iştahının sınırlı kalmasına neden oluyor.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 23 Haziran 2026 BIST 100 4

Bu çerçevede piyasaların jeopolitik iyimserlik ile sıkı para politikası endişeleri arasında denge arayışını sürdürdüğü görülüyor.

Savaşın enflasyon ve büyüme beklentilerini değiştirmesiyle ileriye dönük şahinleşen para politikalarına yönelik öngörülerin kuvvetlenmesi piyasalarda risk algısının yükselmesine neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.900 ve 15.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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EUPWR
98.9
1.240.816.172,10
% 1.8
10:35
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