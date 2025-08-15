FİNANS

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı (15 Ağustos 2025 Cuma)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 düşüşle 10.796,36 puandan başladı. İşte canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,15 değer kaybederek 10.824,55 puandan tamamladı.

İşte hisse senedi olanlar için 15 Ağustos 2025 Cuma borsa son durum...

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,20 puan ve yüzde 0,26 azalışla 10.796,36 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,08 azaldı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,38 ile turizm, en fazla kaybettiren ise yüzde 7,89 ile finansal kiralama faktoring oldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
327.25
2.159.069.316,25
% 0.38
10:55
TEHOL
27.74
2.139.510.747,20
% 9.99
10:55
SASA
3.78
2.070.686.269,49
% 6.48
10:55
TERA
579.5
2.047.518.921,00
% 2.29
10:55
CANTE
2
966.953.530,24
% -4.76
10:55

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.
CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı (15 Ağustos 2025 Cuma) 2

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) beklentilerin üzerinde artmasıyla tarifelerin enflasyonist etkilerine dair oluşan endişelerle karışık seyrederken, gözler bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacağı görüşmeye çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 10.800 ve 10.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
