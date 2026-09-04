CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 4 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kaybederek 13.932,46 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 21,03 puan ve yüzde 0,15 azalışla 13.911,44 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,97 artarken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen yüzde 3,56 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin azalması ve tahvil faizlerindeki hafif gerilemenin etkisiyle pozitif seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Jeopolitik gelişmeler, ABD'deki ekonomik veriler ile ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın ekonomik verilerin enflasyon baskılarının hafiflediğini teyit etmesi halinde bu ayki para politikası toplantısında faiz oranlarının sabit tutulmasını destekleyebileceğine işaret etmesi, Fed'in faiz artırımına gideceğine ilişkin öngörülerin zayıflamasını sağladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır