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CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı: 10 Temmuz 2026 BIST 100

Canlı borsa 10 Temmuz 2026 Cuma! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 14.109,21 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı: 10 Temmuz 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybıyla 14.105,44 puandan tamamladı.

CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı: 10 Temmuz 2026 BIST 100 1

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 3,77 puan ve yüzde 0,03 artışla 14.109,21 puana çıktı. Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,53 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 0,63 ile bilişim oldu.

CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı: 10 Temmuz 2026 BIST 100 2

Küresel piyasalarda, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik endişelerin kısmen hafiflemesi ve yarı iletken sektörüne ilişkin olumlu beklentilerin güçlenmesiyle yatırımcıların risk iştahı teknoloji hisseleri öncülüğünde arttı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
2.4
4.386.371.598,06
% 5.26
10:51
ASELS
362.5
3.541.508.779,00
% 1.05
10:51
THYAO
343.25
2.858.207.262,25
% 1.48
10:51
AKBNK
70.55
2.136.749.359,60
% 0.5
10:51
ASTOR
313.25
1.725.296.377,00
% 2.79
10:51
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borsa canlı borsa
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