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Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz"

Adana'nın kiraz üretimiyle öne çıkan Saimbeyli ilçesinde, dalında kalan kirazlar geleneksel yöntemlerle kurutularak kışlık çereze dönüştürülüyor.

Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz"

Yaklaşık bin 600 rakımda yetişen, kendine özgü aroması ve lezzetiyle bilinen Saimbeyli kirazı ve beyaz kiraz bu yıl dalında 60 ile 100 lira arasında alıcı buldu. Rekoltenin yüksek olması nedeniyle satılamayan ürünler ise israf edilmeyerek geleneksel yöntemlerle kurutulup kışlık çerez olarak ev ekonomilerine katkı sunuyor. Kurutulan kirazlar kilosu 100 TL'den alıcı buluyor.

Kilosu 100 TL den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz" 1

Köylerde kurulan kara kazanlarda kaynar suya batırılan kirazlar, daha sonra güneş altında yaklaşık bir hafta kurutuluyor. Kurutulan kirazlar, kış aylarında çerez olarak tüketiliyor.

Kilosu 100 TL den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz" 2

"SICAK SUYA BATIRIP BİR HAFTA GÜNEŞTE KURUTUYORUZ"

Obruk Mahallesi'nde kendi bahçesindeki kirazları kurutan Bahar Yıldızhan, önce taze kirazları sattıklarını, elde kalan ürünleri ise kurutarak değerlendirdiklerini söyleyerek, "Kışın kahvenin yanında kiraz kurusunu Saimbeyli halkı uzun yıllardır tüketir. Son yıllarda Adana'da da yaygınlaşmaya başladı. Kalorisi düşük olduğu için çayın ve kahvenin yanında tercih ediliyor. Satamadığımız kirazları topluyoruz, sıcak suya batırıp yaklaşık bir hafta güneşte kurutuyoruz. Daha sonra dolapta saklayarak kış boyunca tüketiyoruz. Tadını bilenlerin talebi oldukça fazla" dedi.

Kilosu 100 TL den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz" 3

"SATAMADIKLARIMIZI ÇEREZ HALİNE GETİRİYORUZ"

4 yıldır bu yöntemle kışlık kirazı çerez olarak değerlendirdiklerini ifade eden Halime Kaytancı ise son yıllarda kiraz kurusuna ilginin arttığını belirtti. Kaytancı, "Bahçemizde yetişen kirazlardan satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz. Hatta Mersin, Adana ve Ankara'daki tanıdıklarımız da istiyor, onlara gönderiyoruz. Kiraz çerezi görüntü olarak üzüm kurusuna benziyor ancak çekirdeği büyük. Geçen yıl don nedeniyle kiraz yoktu. Önceki yıllarda 80-100 lira arasında alıcı buluyordu. Bu yıl rekolte yüksek olduğu için elimizde kalan kirazları şimdiden kurutarak kışa hazırlıyoruz" diye konuştu.

Kilosu 100 TL den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz" 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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