CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı 28 Ekim 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün dar bantta hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 11.151,03 puandan tamamladı.

BORSA GÜNE YATAY BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 0,07 puan azalışla 11.150,96 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile metal eşya makina, en çok gerileyen yüzde 2,12 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrederken, gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona, 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendiğini bildiren Yılmaz, olağanüstü tasfiye kapsamında 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlayacağını belirterek, ödemelerin en düşük tutardan başlanarak yüksek tutarlara doğru gerçekleştirileceğini kaydetti.

Bu arada Borsa İstanbul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, bugün yarım gün işlem görecek ve ardından 1,5 günlük tatile girecek.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır